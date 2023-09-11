台中74線橋下道路成司機休息區 滿地垃圾環境亂惹民怨

台中74線橋下空間、新鎮和路段，平時車流量少，又有橋墩遮陽，也靠近高鐵站，成為不少Uber、計程車司機暫停休憩的地方，但有民眾投訴，許多司機便隨地便溺，臭味瀰漫，影響鄰近要到筏子溪畔運動、散步的民眾。市府表示，會請業者向駕駛宣導，維護環境與市容，也將加強派員稽查該處環境衛生，若查有違規即開罰。

投訴的陳姓民眾表示，司機們也是圖個便利，也確實未阻礙交通，但惡臭確實擾人，且遍地垃圾，希望市府能在此規畫「暫時休憩區」，簡單流動廁所等，加強管理，讓司機有簡單休息的地方，也維持秩序、環境。

南屯中和里長蔡德勇指出，經常於該處清理環境，總會清出不少垃圾，環境髒亂，也希望市府能加強巡視管理，維護地方環境整潔。

市議員曾威表示，會請服務處同仁與區公所，先至現場軟性溝通，並張貼告示勸導勿隨地便溺，若仍無法改善，會再請警方強制介入，維護環境整潔。

環保局表示，將派員加強巡查該處環境衛生及宣導，若查獲隨地便溺行為，將依廢棄物清理法第27條第7款規定告發，並依同法第50條第3款規定處1200元以上6000元以下罰鍰。交通局指出，針對駕駛個別行為部分，交通局也將請計程車業者向所屬駕駛宣導，應共同維護環境與市容。

交通局補充，已在西區大誠立體停車場、西屯區市政公園停車場、南屯區南屯國小地下停車場、北區新興停車場等4處路外停車場，提供計程車司機每天一次2小時免費停車；另規畫全市4萬多格路邊停車格，於每天11時至13時供計程車免費停車，讓司機們可安心用餐及休息。