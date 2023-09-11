中市太平區養蜂產銷班第1班 獲選為全國十大績優農業產銷班
台中市太平區養蜂產銷班第1班，最近參加農業部「112年全國十大績優農業產銷班評選」因為品質管制等作業做的好，讓消費者買得安心、吃得放心，榮獲全國十大績優農業產銷班，市府農業局今特別前往班場所「采蜂林蜜蜂生態教育園區」貼紅榜祝賀。
農業局指出，太平區養蜂產銷班第1班班員有22人，經營規模計4302蜂箱，生產蜂蜜、蜂王乳、花粉及蜂膠等，分析會獲獎在於班員皆遵守產銷履歷作業規範，並持續提升「品質管制」、「現場管理技巧應用」及「品質驗證」等。
產銷班裡有8位班員、1560蜂箱取得產銷履歷驗證，且超過5成班員通過「國產蜂產品證明標章」，並建立自有品牌「蜂的家」，研發多樣化產品及禮盒，讓消費者買得安心、吃得放心。
另外，產銷班第1班也長期致力推廣蜜蜂食農教育，教導學生、孩童了解蜜蜂生態及環境保護重要性，推動地方休閒農業發展，提供民眾體驗農村生活及農業生產。能夠獲獎，農業局認為是農業產銷班最佳典範，期待未來成為帶動養蜂產業升級發展、永續經營的領頭羊。
包括農業局主任秘書陳柏宏、台中區農業改良場副場長蕭政弘、苗栗區農業改良場科長吳姿嫺、太平區公所課長黃國民、台中市農會主任張銘政、太平區農會主任謝富全今都一同前往祝賀。
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