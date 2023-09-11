彰化86歲老太太每天上不老健身房 還要去印度之旅

彰化縣27所衛生所中有14所設有不老健身房，在運動指導員和衛生所主任指導下，有些長輩原本得靠枴杖、彎著腰進來，練到能直挺的走出去，一名86歲的施老太太每天至少到健身房運動二小時，因為體力很好，還要去印度寺廟之旅；也有八旬丈夫陪著腦瘤妻子健身復健，夫妻一起健身，愈來愈健康。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化自2017年在衛生所開設第一個不老健身房後，累計到今年6月，14個不老健身房服務人次已逾30萬人，彰化縣希望朝向每鄉鎮衛生所都能設不老健身房的目標，預計到2026年能達到22所不老健身房。

在彰化市南西北區衛生所不老健身房運動的86歲施奶奶因為照顧生病臥床的丈夫，更體會到健康的重要，她到不老健身房運動已二年，每天來都運動近2 小時，可以連續踩腳踏車半小時，她笑說，自己腳力很好，不會因老了，走不動，還計劃去印度拜拜，那裡都是要走路的，她腳力沒問題。

80歲的陳奶奶十年前腦瘤開刀後，得靠助行器走路，平衡感也不好，得復健，否則走路不穩，一年前丈夫陪她每天來運動復健，陳奶奶說，只要超過65歲，來運動都不用錢，教練還會針對她的狀況，為她量身設計運動計劃，很用心在指導，她們夫妻幾乎每天來做運動，而且和大家一起運動，還會聊幾句，才不會憂鬱症和失智。

彰化市南西北區衛生所主任李旻樺表示，很多長輩以為常散步或跳土風舞、游泳等有氧運動就對健康有幫助，但其實有氧運動對於增加肌肉量效果不大，必須要有重力或肌力訓練，才能增加肌力，長輩肌肉量不足、肌力不夠，容易跌倒，而增加肌肉量可以消耗血糖，對於糖尿病患者幫助也很大。

不老健身房運動指導員林家新表示，很多長輩因肌力不足，造成關節疼痛，其實多數只要持之以恆來運動，一個月就可明顯感受到因增強肌力後，減輕了關節炎的疼痛，體力好後，精神也很好，有些做過脊椎手術的長輩經常腰酸背痛，也因背肌和核心肌群加強後，改善腰酸背痛，進而連睡眠都變好了。