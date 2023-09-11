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彰化擬設瓦斯桶儲存轉運站居民抗議 業者允溝通

中央社／ 彰化縣11日電

有業者規劃在彰化市莿桐里設置瓦斯儲存室兼轉運站，居民擔心「炸彈就在家旁」而齊聚抗議。業者說，合法申請且只存放、轉運桶裝瓦斯，儲放量會符合規定，將持續與居民溝通。

這家業者2017年規劃在彰化市莿桐里興建液化石油氣容器儲存室兼轉運站，彰化政府當年請業者補正相關程序，未完成前勒令不得繼續施工。

近期業者繼續動工，居民擔心住家附近設瓦斯儲存場有公安危險，今天齊聚抗議，民進黨彰化縣議員楊子賢等人也到場聲援。

林姓居民表示，業者強硬要設立儲存室兼轉運站，未來將放置數百桶瓦斯，家園像被安裝不定時炸彈，縣府卻不願正面給予居民承諾消防安全。

另一名林姓民眾指出，依相關法規規定，設置地點路寬需8公尺，但彰水路207巷僅5公尺寬，為何能通過建照審查、消防安全審查。

楊子賢指出，巷道入口太狹窄，且會經過夾角90度轉彎，若重大災變消防車根本無法進入搶救，為此曾發文請縣府承諾消防安全，但縣府僅以符合「劃設消防車輛救災活動空間指導原則」就草率回應，縣府說法是對鄉親敷衍了事，他為此辦會勘請縣府好好面對民眾疑問。

他說，路寬8公尺定義，縣府相關局處不願承擔解釋責任，希望彰化縣長王惠美整合說明，且瓦斯場火警與一般民宅火警差異很大，要求縣府盡快辦理會勘，實地向民眾說明救災程序與沙盤推演各種救災方案。

楊子賢今天也在彰化縣議會臨時會向王惠美質詢此事，王惠美回應表示，業者在莿桐里設置儲存室只是暫存瓦斯桶，不是充氣站，且縣府提行政訴訟敗訴，依法沒有權限再勒令停工，縣府承諾居民協助裝設監視器監督有無充氣等行為，但目前都符合相關規範。

王惠美 炸彈

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