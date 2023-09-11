三月才開幕還說全台要開50家 台中牛排館傳勞資糾紛

今年3月底才開幕的台中牛排館傳出勞資糾紛，勞工局上午證實，台中牛排館昨天向員工宣布付不出薪水，上午有31名員工到市府為民服務中心申請勞資爭議調解案，調解事項主要有8月迄今的工資、資遣費、加班費等10項訴求。

據員工透露，總部及牛排館員工約近50人8月的薪水至今都未領到，顧姓負責人昨宣布已經快撐不下去後就神隱，雖到總部要求出面說清楚，他都避不見面。記者上午致電餐廳，但無人接聽，顧姓負責人亦有回應。

台中牛排館是台中的老字號餐廳，原本經營頗上軌道，但近年經營出問題，所有權曾易主並有糾紛，2020年宣布停業。台中市演藝活動商業公會理事長顧振莆向創辦人曾惠治買下品牌及醬料，今年三月在北屯重新開幕，並宣稱往後還會開放加盟，預計全台要開50家，未料不到半年爆出勞資糾紛。