快訊

嘉義等8縣市注意！午後對流旺 大雨特報注意雷擊

超思巴西蛋逾4個月上架賣 農業部：製造日就是洗選日沒有問題

睡覺皇帝大！記者會被問及拜習至今零互動 拜登脫口「我要睡了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市地政三大基金補助大方執行率低 藍綠要求地政局嚴控

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
地政三大基金遭批執行率低得離譜，藍綠議員要求地政局控管。記者陳秋雲／攝影
地政三大基金遭批執行率低得離譜，藍綠議員要求地政局控管。記者陳秋雲／攝影

台中市議會交通地政委員會今審查平均地權、重劃基金、區段徵收作業基金3大基金支用情形，執行率平均僅3成，議員批前年的決算到今年8月才執行8成，實在離譜。補助單位之一的建設局指出，前2年有疫情、缺工缺料嚴重，造成執行率不彰。委員雖通過決算，要求附帶決議，要求地政局訂定合理執行率加以控管，如未達標準不得再支用三大基金。

地政局掌管三大基金，局長吳存金表示，地政局強烈控管，研考會也列入追蹤，財主單位也會根據執行率分階段補助，若未達分期目標，不會編列下期預算，地政局將會要求提高執行率。

地政局所設的平均地權基金、重劃基金及區段徵收作業基金，若市府各局處需要相關預算，各單位本預算不足，就會從3大基金申請。有議員批評，市府把基金當提款機，但執行率只有3成多，其中重劃基金甚至不到2成。

議員陳淑華說，支用3大基金市府各單位所提計劃應該要管控，不可浮濫，有的單位執行率只有2成、3成、4成，執行率太低的單位不應再提出支用。

建設局局長顏煥義表示，過去兩年遇到疫情，又缺工缺料雪上加霜，造成執行率偏低，接下來可以盡量趕上進度，盼委員會不要對申請經費設限。

市議員陳政顯表示，部分決算110年度的執行率到今年8月才七、八成，實在離譜。如果缺工缺料，執行率不高，就不要再給經費，製造執行單位的壓力。議員劉士州則表示，如果不給經費，競爭力更弱，他建議維持現狀。楊大鋐強調，還有虛編的情形，要求地政局要控管。

台中市

延伸閱讀

台中建設局搬風 建設局高階主管異動

中央公園近3分之2列國慶焰火管制區「人車禁入」 議員憂交通混亂

台中最美科湳愛琴橋騎單車什麼感受？ 車友：心驚肉跳

中府規劃空中廊道串聯水湳到巨蛋 網友：房價又要漲？

相關新聞

中捷虧20.8億占資本額七成 交通局：資增或舉債還要研議

台中市議會交通委員會今審議中捷公司111年度決算，董事長顏邦傑指出，中捷資本額到去年底共35億元，累積虧損20.8億元，...

全運會服裝、獎座亮相 大師鄧廉懷操刀 展現力與美

全國運動會將於10月21日至26日在台南市舉行，南市府今舉辦全運會服裝、獎座、獎牌發布記者會，融入了在地色彩的服裝設計，...

「小商人」爆料民眾黨中市主委偷吃 江和樹：會用司法解決

民眾黨台中市主委、市議員江和樹昨天和9日接連被臉書粉專「小商人」爆料，暗指江和樹多次外遇「服務到家」，放上二段錄音檔佐證...

彰化咖啡走向永續農業 咖啡渣製蚊香、拜拜香

近年也因氣候變遷，造成缺水等影響，國內咖啡種植也受到影響，彰化市農會持續輔導在地咖啡，主辦彰化縣國產精品咖啡豆評鑑活動即...

反對瓦斯容器儲存廠捲土重來 彰化莿桐腳居民上街抗議

彰化市莿桐里2017年有業者申請興建液化石油氣容量儲存設施，彰化縣府曾勒令停工，但經過司法訴法縣府敗訴，業者捲土重來，但...

三月才開幕還說全台要開50家 台中牛排館傳勞資糾紛

今年3月底才開幕的台中牛排館傳出勞資糾紛，勞工局上午證實，台中牛排館昨天向員工宣布付不出薪水，上午有31名員工到市府為民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦