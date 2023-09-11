中市地政三大基金補助大方執行率低 藍綠要求地政局嚴控

台中市議會交通地政委員會今審查平均地權、重劃基金、區段徵收作業基金3大基金支用情形，執行率平均僅3成，議員批前年的決算到今年8月才執行8成，實在離譜。補助單位之一的建設局指出，前2年有疫情、缺工缺料嚴重，造成執行率不彰。委員雖通過決算，要求附帶決議，要求地政局訂定合理執行率加以控管，如未達標準不得再支用三大基金。

地政局掌管三大基金，局長吳存金表示，地政局強烈控管，研考會也列入追蹤，財主單位也會根據執行率分階段補助，若未達分期目標，不會編列下期預算，地政局將會要求提高執行率。

地政局所設的平均地權基金、重劃基金及區段徵收作業基金，若市府各局處需要相關預算，各單位本預算不足，就會從3大基金申請。有議員批評，市府把基金當提款機，但執行率只有3成多，其中重劃基金甚至不到2成。

議員陳淑華說，支用3大基金市府各單位所提計劃應該要管控，不可浮濫，有的單位執行率只有2成、3成、4成，執行率太低的單位不應再提出支用。

建設局局長顏煥義表示，過去兩年遇到疫情，又缺工缺料雪上加霜，造成執行率偏低，接下來可以盡量趕上進度，盼委員會不要對申請經費設限。

市議員陳政顯表示，部分決算110年度的執行率到今年8月才七、八成，實在離譜。如果缺工缺料，執行率不高，就不要再給經費，製造執行單位的壓力。議員劉士州則表示，如果不給經費，競爭力更弱，他建議維持現狀。楊大鋐強調，還有虛編的情形，要求地政局要控管。