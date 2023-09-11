快訊

搭豪車、住豪宅惹議！高虹安神秘的「好朋友」 恐成另一樁「新竹大祕寶」

基泰董座請辭、總座落淚…仍苦吞第二根跌停 若再跌恐陷票面保衛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「奶皇酥」及「瑪德蓮」用香米作 變身霧峰區農會搶手秋節禮

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區農會突破技術困難，用霧峰特產益全香米製作出香米瑪德蓮。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會突破技術困難，用霧峰特產益全香米製作出香米瑪德蓮。圖／霧峰區農會提供

吃過香米製作的「奶皇酥」及「瑪德蓮」嗎？台中市霧峰區農會最近就突破技術困難，用霧峰特產益全香米製作出這兩項好吃的糕點。區農會總幹事黃景建在今天舉辦的「普利共好商城」網路平台中秋優惠活動記者會上透露，這兩樣中秋應景糕點還沒上市就接獲百盒訂單訂購，已成搶手秋節禮品。

他說，區農會為了推廣在地好米，特別選用香米的米穀粉入料烘焙，讓月餅外皮更加酥脆，奶皇酥甜而不膩，瑪德蓮口感紮實還帶有檸檬清香，是具有農村人氣的月餅，亦可在普利共好商城訂購。

台中市霧峰區農會經營的「普利共好商城」網路平台上午舉辦「秋月嘉年華」中秋優惠活動，並宣布今起至10月15日不僅有多元應景商品可選擇，還可抽名牌餐具及名牌家電。

平台有來自全台各地小農及農會商品上架，活動規畫烤肉組合、海鮮組合、東石鮮蚵、國產鮮柚、農村月餅，以及搶手禮盒專區6大主題專區，購物累積農幣還可以折抵消費。

上午的活動特別邀請到國宴主廚阿慶師表演料理秀，他利用商城有售的優質國產肉品和水產，結合霧峰區農會出品的鹽麴，烹調出一系列令人垂涎的創意料理。阿慶師說，鹽麴不僅僅可以替代鹽巴調味，用鹽麴醃製肉品還可以讓肉品更軟嫩，呈現出獨特的風味。

台中市農業局說，市府近年輔導多位農民及農會到普利共好商城，透過線上銷售方式把優質農產推介給國人，商城長期以來也協助銷售多種台中鮮果，中秋優惠檔期過後，台中市的柑橘、雪梨、柿子將接著在商城上架。

台中市霧峰區農會總幹事黃景建上午說，用霧峰特產益全香米製作出香米奶皇酥和瑪德蓮，已成搶手秋節禮品。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會總幹事黃景建上午說，用霧峰特產益全香米製作出香米奶皇酥和瑪德蓮，已成搶手秋節禮品。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會「普利共好商城」網路平台中秋優惠活動記者會，邀請國宴主廚阿慶師（右）表演料理秀。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會「普利共好商城」網路平台中秋優惠活動記者會，邀請國宴主廚阿慶師（右）表演料理秀。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會突破技術困難，用霧峰特產益全香米製作出香米奶皇酥。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會突破技術困難，用霧峰特產益全香米製作出香米奶皇酥。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會突破技術困難，用霧峰特產益全香米製作出香米奶皇酥。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會突破技術困難，用霧峰特產益全香米製作出香米奶皇酥。圖／霧峰區農會提供

農會 中秋 台中市

延伸閱讀

中秋採買都在這 經濟部2023台灣市博會台中登場

司機員發動中秋、國慶不加班 台鐵急找政院核定這方案

假軍人訂80盒月餅棄單！老字號金榮美餅店遭詐 熱心網友力挺訂購

提前暖身慶中秋「朴通市集」畫柚子滾保齡球、推壺球贏月餅

相關新聞

中捷虧20.8億占資本額七成 交通局：資增或舉債還要研議

台中市議會交通委員會今審議中捷公司111年度決算，董事長顏邦傑指出，中捷資本額到去年底共35億元，累積虧損20.8億元，...

「奶皇酥」及「瑪德蓮」用香米作 變身霧峰區農會搶手秋節禮

吃過香米製作的「奶皇酥」及「瑪德蓮」嗎？台中市霧峰區農會最近就突破技術困難，用霧峰特產益全香米製作出這兩項好吃的糕點。區...

彰化離岸風場開發雜音多 地方開啟直接對話平台

台灣中部外海擁有世界前十大優良風場，彰化縣尤其絕佳，全台七成離岸風機規畫在彰化外海設置，彰化地方人士發起中台灣綠能論壇，...

禾固盃高爾夫邀請賽開打 加碼捐助3弱勢學童公益機構

台中市「禾固盃高爾夫邀請賽」上午在國際高爾夫球場開打，禾固營造公司董事長張啟章和兩百多名與賽人士分成54組在27洞同時開...

潭子運動公園遊樂設施大改造 溜滑梯、攀岩板還有人工草皮

台中市潭子區運動公園已使用近30年，兒童遊具老舊，原本的遊樂器材也不夠使用，立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國與甘蔗里長黃正堯...

影／中市資深議員張瀞分母親告別式 103歲紀念碗祝福眾人

台中市最資深市議員張瀞分的母親張林隊辭世，享嵩壽103歲，今天辦告別式，張瀞分和家人淚憶母親生前的開朗、幽默和一切美好事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦