「奶皇酥」及「瑪德蓮」用香米作 變身霧峰區農會搶手秋節禮

吃過香米製作的「奶皇酥」及「瑪德蓮」嗎？台中市霧峰區農會最近就突破技術困難，用霧峰特產益全香米製作出這兩項好吃的糕點。區農會總幹事黃景建在今天舉辦的「普利共好商城」網路平台中秋優惠活動記者會上透露，這兩樣中秋應景糕點還沒上市就接獲百盒訂單訂購，已成搶手秋節禮品。

他說，區農會為了推廣在地好米，特別選用香米的米穀粉入料烘焙，讓月餅外皮更加酥脆，奶皇酥甜而不膩，瑪德蓮口感紮實還帶有檸檬清香，是具有農村人氣的月餅，亦可在普利共好商城訂購。

台中市霧峰區農會經營的「普利共好商城」網路平台上午舉辦「秋月嘉年華」中秋優惠活動，並宣布今起至10月15日不僅有多元應景商品可選擇，還可抽名牌餐具及名牌家電。

平台有來自全台各地小農及農會商品上架，活動規畫烤肉組合、海鮮組合、東石鮮蚵、國產鮮柚、農村月餅，以及搶手禮盒專區6大主題專區，購物累積農幣還可以折抵消費。

上午的活動特別邀請到國宴主廚阿慶師表演料理秀，他利用商城有售的優質國產肉品和水產，結合霧峰區農會出品的鹽麴，烹調出一系列令人垂涎的創意料理。阿慶師說，鹽麴不僅僅可以替代鹽巴調味，用鹽麴醃製肉品還可以讓肉品更軟嫩，呈現出獨特的風味。