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彰化離岸風場開發雜音多 地方開啟直接對話平台

聯合報／ 記者簡慧珍林敬家／連線即時報導
彰化外海風場絕佳，將架設數以百支離岸風機。圖／沃旭能源提供
彰化外海風場絕佳，將架設數以百支離岸風機。圖／沃旭能源提供

台灣中部外海擁有世界前十大優良風場，彰化縣尤其絕佳，全台七成離岸風機規畫在彰化外海設置，彰化地方人士發起中台灣綠能論壇，將關注下半年離岸風電區塊開發選商，並舉辦座談、研討會或媒體投書等倡議方式，開闢更多對話交流。

彰化縣外海規畫興建600座至800座離岸風機，現已設置38座，綠電供應彰化縣使用也輸送全台，因此在地民眾、環境工作者、教師、地方民意代表和企業界，邀請開發廠商、政府相關單位、環境生態團體等利害關係人對話，增進了解綠能產業發展現況。

中台灣綠能論壇召集人、鹿港公害防治協會理事粘勝傑今天指出，離岸風場蓋好就是運轉20年以上，政府在遴選風場開發商時可採取更多元評估方式，除了考慮開發商的財務實力、技術能力，也應將在地供應鏈合作、社會溝通的誠信和環境永續性等因素納入評選，避免選出不佳的開發商用錯誤方式開發風場導致爭議不斷。

發起成員之一的教育界人士謝君宏表示，希望論壇能幫助越來越多想投入綠能產業的年輕人抓住台灣轉型機會。另一名發起成員熊元驥說，再生能源有許多商機，中台灣中小企業期盼藉由論壇找到投入商機。

芳苑鄉長林保玲說，離岸風機等綠能開發是中央政策，基層公所插不上手，但輸電電纜經過公所行政管轄土地，例如芳苑外海風機輸電電線經過芳苑濕地，她建議中央要求各風能開發商整合成一組電纜，共管共用，降低對濕地的傷害。

縣議員施佩妤期許論壇促進更多綠能訊息公開，提高社會參與度，不致被為詬病「綠能你不能」。粘勝傑說，中台灣綠能論壇將關注下半年離岸風電區塊開發選商，希望風場專案應做好在地溝通和保護環境，深化與中台灣供應鏈的合作，真正為社區和產業創造價值。

彰化縣外海將架設數以百支離岸風機，攸關生態環境和綠能商機，地方民眾、生態環境團體、教育界與民代建立與綠能開發商的對話機制。截圖自彰化綠能開發影片
彰化縣外海將架設數以百支離岸風機，攸關生態環境和綠能商機，地方民眾、生態環境團體、教育界與民代建立與綠能開發商的對話機制。截圖自彰化綠能開發影片

離岸風電 彰化

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