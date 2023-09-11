禾固盃高爾夫邀請賽開打 加碼捐助3弱勢學童公益機構

台中市「禾固盃高爾夫邀請賽」上午在國際高爾夫球場開打，禾固營造公司董事長張啟章和兩百多名與賽人士分成54組在27洞同時開球，晚間還有感恩公益餐會，將捐助包括台灣行動菩薩助學協會、暨南大學願景計畫，以及張秀菊社會福利慈善事業基金會等3個公益社團。

這項活動因禾固營造慶祝27周年慶而舉辦，該公司以專門興建別墅建築聞名，並以從購地、設計到施工一站式服務為特色，至今總計已興建別墅300多棟。公司為感謝一路走來的支持者，包括客戶、協力廠商、建築師和設計師，特別舉辦感恩公益餐會暨高爾夫邀請賽，也結合大家一起以公益活動回饋社會。

董事長張啟章說，參與高爾夫邀請賽者達225人，因此包下國際高爾夫球場舉辦賽事，晚上的餐會有400人與會，所有參與者繳交的千元報名費，公司都加倍捐出，再加上義賣和贊助款項所得，也都一併捐出。而受捐助的3個單位都是為弱勢學童服務，符合禾固營造回饋社會的宗旨，希望藉由平日工作的實績和獲得為社會貢獻一己之力。

參與球賽的台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華說，禾固營造熱心公益，該會21年前草創時，禾固就曾大方的贊助辦公室和人力支持，這一段都列入了該會的沿革，並成為佳話，也是台灣行動菩薩助學協會發展至今的一段珍貴歷史。

包括國立暨南國際大學EMBA境外總裁班校友會前理事長吳尚謙、暨南國際大學管理學院前院長林霖、台中市室內設計裝修公會理事長李仲立都和張啟章一起開球，同時肯定禾固結合大家回饋社會之心。