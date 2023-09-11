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潭子運動公園遊樂設施大改造 溜滑梯、攀岩板還有人工草皮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市潭子運動公園老舊遊樂設施汰換，已打造感官遊具符合國際安全標準，立委楊瓊瓔今天和相關單位到場了解完工情形。記者游振昇／攝影
台中市潭子運動公園老舊遊樂設施汰換，已打造感官遊具符合國際安全標準，立委楊瓊瓔今天和相關單位到場了解完工情形。記者游振昇／攝影

台中市潭子區運動公園已使用近30年，兒童遊具老舊，原本的遊樂器材也不夠使用，立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國與甘蔗里長黃正堯向台中市政府爭取更新遊具，換為較大型遊具，現已更新完成並開放使用，改善後的溜滑梯、搖搖馬、翹翹板、攀岩板及人工草皮地坪，深受小朋友歡迎。

甘蔗里長黃正堯說，感謝楊瓊瓔立委及賴朝國議員幫忙爭取經費全面更新兒童遊具，民眾反應以前遊具少且老舊，擔心安全問題，現在兒童遊具全面更新，民眾都很滿意，之前不夠使用，小朋友還會搶著玩而吵架。

他建議運動公園籃球場與網球場中間之看台，近年來無使用需求，看台己成為公園內治安死角，建請運動局研議拆除並重新規劃符合現代休閒需求之設施，以免夜間不明人士聚集造成地方困擾。

楊瓊瓔表示，今天再次邀請運動局長李昱叡、潭子區長劉汶軒到潭子運動公園看新遊樂設施，因為黃正堯里長、林進福理事長還有里民希望可針對兒童遊具更新，提供給小朋友比較安全的環境，現在換了多項整組新且有通過規範的遊具，常看到小朋友玩得開心，她希望遊具更新後大家能愛惜。

運動局長李昱叡表示，為維護兒童運動安全，潭子運動公園兒童遊具配合衛福部「兒童遊戲場設施安全管理規範」規定，重新建置兒童遊具及人工草皮，更新後的設備及材料均取得具有認證標誌的合格檢驗報告，符合中央規範，今年7月完工啟用後，陸續接獲民眾反映運動公園遊具發生靜電問題，運動局獲悉後隨即邀請專家學者指導，也發現靜電源自於人工草皮。

李昱叡指出，靜電屬於自然現象對於人體無害，運動局已處理改善，透過4項辦法改善，包括在人工草皮表面噴塗防靜電液、於人工草皮草縫間鋪專用砂、欄杆用泡棉包覆及定期灑水等多元處理方式，運動局觀測靜電處理、改善情形，目前現場已無發生兒童遊戲場靜電問題。

他說里長提出潭子運動公園籃球場與網球場中間之看台拆除問題，非僅是單純看台結構，與旁邊廁所結構緊鄰相連，倘若拆除恐有結構性安全疑慮，短期將在看台四周增設監視器，嚇阻有心人士聚集喝酒咆哮等行為，運動局將再找結構技師到現場了解結構安全問題，如果安全無慮且地方都有共識要拆除看台，運動局會籌措經費辦理。

台中市潭子運動公園老舊遊樂設施汰換，已打造感官遊具符合國際安全標準。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子運動公園老舊遊樂設施汰換，已打造感官遊具符合國際安全標準。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

楊瓊瓔 台中市

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