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影／中市資深議員張瀞分母親告別式 103歲紀念碗祝福眾人
台中市最資深市議員張瀞分的母親張林隊辭世，享嵩壽103歲，今天辦告別式，張瀞分和家人淚憶母親生前的開朗、幽默和一切美好事，張瀞分說，母親辭世前4天毫無異狀，卻叮嚀子孫要幫她做百歲壽碗送大家，祝福老人家「呷百二」，小孩子好照顧，今天每位到場致意者都獲贈一個103歲紀念碗。
103歲張林隊辭世，家人今天在家祭和公祭會場播放紀念影片，道出對她的不捨，張瀞分寫下對母親的思念：「希望下輩子還是您女兒」。
今天公祭會場，台中市長盧秀燕率市府團隊致意，前台中市長胡志強、前台中縣長廖了以、前台中縣議長顏清標、張清堂、現任台中市議長張清照與多位議員和地方人士到場致意。
張瀞分是國民黨市議員，1978首次參選、當選豐原市民代表，4年後她更上一層樓，當選第10屆台中縣議員連任至第15屆。
2005年轉戰豐原市長，2010年台中縣市合併升格直轄市，成為首任豐原區長。2014年投身第2屆台中市議員選舉當選，本屆以79歲連任，成為全台年紀最長的議員。
張瀞分為民服務趕場都是自己開車，她曾說，她的母親直到百歲也是耳聰目明，每年農曆年前張議員都會揮毫寫春聯送給眾人，張林隊老太太雖然坐輪椅，但仍然瞻前顧後招待客人，精神奕奕，看不出老態。
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