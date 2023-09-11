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孝媳照顧百歲婆婆 受表揚

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
退休老師許寶珠（中）耐心照顧102歲的婆婆，獲頒員林市孝行楷模。記者林宛諭／攝影
退休老師許寶珠（中）耐心照顧102歲的婆婆，獲頒員林市孝行楷模。記者林宛諭／攝影

員林市公所昨天表揚43名孝行楷模，退休老師許寶珠照顧婆婆20多年，婆婆如今已是102歲的百歲人瑞，孝心孝行獲獎。許寶珠說，能當婆媳就是緣份，近年她自己身體也有狀況，但因怕婆婆起床跌倒，晚間常和婆婆同榻而眠，盡心盡力照顧。

74歲的許寶珠原為國中老師，早期婆婆曾賣早餐，她不忍婆婆辛勞，經常早起打理早餐店工作後，再到學校教書；20幾年前，婆婆二度跌倒骨折，她提早退休照顧，近年來婆婆逐漸失智，曾晚間不睡吵鬧，許寶珠總是耐心照顧，甚至晚上和婆婆睡同一臥鋪，照顧行動不便的婆婆。

許寶珠說，婆婆以前也會幫她照顧孩子，現在老人家生病了，會心情不好，也會操煩親人的事，她總是盡量勸慰；百善孝為先，有緣才能當婆媳，現在兒媳也和他們同住，自己要以身作則，把孝道傳承下去。許寶珠也熱心助人，常幫助家境困苦的學生，學生畢業多年，還會來探望她，傳為美談。

61歲劉永嘉照顧86歲智能障礙又行動不便的老母親，他除了幫媽媽洗澡、換尿布，也常推著媽媽出外曬太陽；他說「媽媽很乖，只要出去就開心」。

劉永嘉提起照顧母親，眼眶就泛淚。劉永嘉說，媽媽雖然很多事都不懂，但媽媽只有一個，一定要好好照顧她，否則哪天媽媽不在時，就沒媽媽了，會有很多遺憾，所以一定要好好孝順。

員林市長游振雄昨表揚員林市43名孝行楷模，彰化縣長王惠美等人與會，稱讚受獎者發揚孝道，堪為社會表率。

婆婆 員林

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