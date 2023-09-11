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待轉區機車擠到斑馬線 中市府改善

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
車流量大的路口，機車待轉區常溢出到行人穿越線區域，人車交織增加風險。圖／議員陳成添提供
車流量大的路口，機車待轉區常溢出到行人穿越線區域，人車交織增加風險。圖／議員陳成添提供

台中市機車待轉區緊靠行人穿越道線，造成人車交錯亂象。多名議員表示，交通尖峰恐造成行人與機車爭道，要求退縮行穿線保障行人，特定路口開放機車直接左轉，避免待轉區變成「待撞區」。台中市交通局表示，將依路口特性逐一盤點，確保行人與機車騎士安全。

台中市掛牌汽車110萬輛、機車178萬輛，平均每戶有1.1輛汽車、1.76輛機車。議員施志昌說，機車在多數路口得兩段式左轉，待轉區空間小，緊鄰斑馬線，車流量大時機車溢出停等區，占據行穿線，與行人爭道。

議員陳成添說，有些路口機車待轉區與行穿線中間，還有自行車道，機車、自行車與行人交織，路口險象環生；機車齊聚停等區，路口車輛經過，也讓機車族有危險。議員建議，應增加行穿線退縮路口，拉開機車待轉區、行人穿越線的距離，可避免人車交錯風險；可依路口特性開放機車直接左轉，減少人車衝突。

交通局長葉昭甫表示，多數路口仍得兩段式左轉，巷弄或單線道就不必，台灣已實施20多年，多數民眾都有依循標準；路口待轉機車量多，行人與機車交錯，不只機車溢出停等區占據行穿線，進入停等區的轉彎弧度也會侵犯行穿線區域。

交通局指出，解決辦法就是退縮行穿線，加大行穿線與停等區的距離，若左轉機車量大，也可擴大停等區；另規劃「Z」字型行穿線，也可擴大行穿線與機車停等區的距離；將盤點車流量大的路口，依路口特性檢討，但台灣道路型態多元，得依各路口特性盤點調整。

議員 台中市 機車騎士 機車族

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