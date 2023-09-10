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支持中市機場捷運案 國防部允拆清泉崗1.5公里圍牆讓路

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運橘線004站將微調，介於台水公司大雅營業所到清泉崗基地旁的超商之間。圖／取自Google Maps
台中捷運橘線004站將微調，介於台水公司大雅營業所到清泉崗基地旁的超商之間。圖／取自Google Maps

台中捷運橘線路線經過清泉岡空軍基地圍牆，因涉及國安細節，全案卡關1年多，立委楊瓊瓔6月底協調後，國防部9月7日發函給中市府，同意空軍基地圍牆退縮5公尺，讓路給捷運，由市府代拆並負責全部經費。交通局表示，軍方同意路線後，橘線跨出一大步，將儘速修正可行性評估，送交通部審查。

捷運橘線規劃起點從台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點設於霧峰省議會附近，全長29.2公里，規劃高架車站15座、地下車站11座，共26座車站。

因路線行經機場路段鄰近國防部清泉崗基地圍牆，涉及戰機起降安全、基地防砲作戰高度等，市府去年起持續與國防部協調，立委楊瓊瓔多次協助，6月再開協調會，達成共識。

交通局表示，9月7日收到國防部函復，指市府方案已符合相關禁、限建高度管制規定。拍板結果包含市府配合遷移004站，新位置介於自來水公司大雅營運所與中清路四段7-11門市間，符合防空陣地禁、限建高度27.9公尺。

另捷運路線經第三聯隊大營門，配合防空陣地禁、限建限高，配合輜重車輛出入營門，樑下淨高增加為6.99公尺，細部設計階段須密切討論，以利大型戰、甲車載運順利進出及大型車輛迴轉安全。

第三聯隊圍牆退縮5公尺，約1540公尺長，遷移經費由市政府全額負責，遷移後所需用地由國防部軍備局撥交。

交通局長葉昭甫表示，修正後路線沒有改變，只是行徑清泉崗大門附近會兼顧國防需要，預留高程與限高，臨近站位會微調位置，以符合空軍國防限高。

立委楊瓊瓔說，所幸國防部「成全」，有助橘線早日核定，結合台中機場、中部科學園區、大里軟體園區，加速台中發展。

台中捷運橘線004站將微調，介於台水公司大雅營業所到清泉崗基地旁的超商之間。圖／取自Google Maps
台中捷運橘線004站將微調，介於台水公司大雅營業所到清泉崗基地旁的超商之間。圖／取自Google Maps
台中捷運橘線004站將微調，符合國防部規定。圖／交通局提供
台中捷運橘線004站將微調，符合國防部規定。圖／交通局提供

國防部 台中捷運 楊瓊瓔

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