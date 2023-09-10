太平鐵工藝術節台中登場 廢材再利用助地方創生

「太平鐵工藝術節」展覽活動即日起至17日在文化部文化資產園區1916工坊舉行，10名素人藝術家作品將展現地方獨特產業價值，展現機具生產的廢材再利用精神。

太平區公所今天透過文字稿指出，區公所與國立勤益科技大學共同舉辦的「太平鐵工藝術節」展覽活動，即日起至9月17日在文化部文化資產園區1916工坊舉行。為發揚藝術大師陳庭詩利用五金廢鐵創作藝術品的精神，邀請10名素人藝術家以「鐵狂想、鍛溶造」展出作品。

區公所表示，太平區工業類就業人口高達43%，以生產機械設備、鋁製品及塑膠製品為主，工廠大量生產所剩下來的廢材如何再利用，太平鐵工藝術節因此誕生。

勤益科大副校長李鴻濤指出，鐵工藝術與太平有很深的淵源，勤益科大的USR計畫（大學社會責任計畫）肩負數位影音紀錄、邀請年輕人進入場域及協助社區營造，推廣太平鐵工藝術節成為中部盛事。

太平區公所主任秘書李愛國表示，太平鐵工藝術節已邁入第五屆，透過素人藝術家的作品，期許透過知識或技術交流等形式，將廢材再利用的概念導入產品設計，協助地方創生，提升太平獨特的產業價值，讓地方匯聚更多能量。

素人藝術家林清玉以1週時間創作「藏善樓」，作品使用鐵工剩餘材料，使用鐵花板為創作的主要素材，生動呈現廟宇獨特曲線美感。

素人藝術家謝讚丁無法忘懷年少時對重機車的熱情，透過廢棄鐵材，將重機風貌以純熟技藝呈現在作品中。