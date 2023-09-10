快訊

基泰建設董座辭職只露面5分鐘 蔣萬安批：現在不是離開的時刻

內神通外鬼？設計監造同1人還待建管處 基泰總座回應當場落淚

男籃世錦賽／雙星聯手轟70分 加拿大延長賽退美國奪隊史最佳銅牌

太平鐵工藝術節台中登場 廢材再利用助地方創生

中央社／ 台中10日電

「太平鐵工藝術節」展覽活動即日起至17日在文化部文化資產園區1916工坊舉行，10名素人藝術家作品將展現地方獨特產業價值，展現機具生產的廢材再利用精神。

太平區公所今天透過文字稿指出，區公所與國立勤益科技大學共同舉辦的「太平鐵工藝術節」展覽活動，即日起至9月17日在文化部文化資產園區1916工坊舉行。為發揚藝術大師陳庭詩利用五金廢鐵創作藝術品的精神，邀請10名素人藝術家以「鐵狂想、鍛溶造」展出作品。

區公所表示，太平區工業類就業人口高達43%，以生產機械設備、鋁製品及塑膠製品為主，工廠大量生產所剩下來的廢材如何再利用，太平鐵工藝術節因此誕生。

勤益科大副校長李鴻濤指出，鐵工藝術與太平有很深的淵源，勤益科大的USR計畫（大學社會責任計畫）肩負數位影音紀錄、邀請年輕人進入場域及協助社區營造，推廣太平鐵工藝術節成為中部盛事。

太平區公所主任秘書李愛國表示，太平鐵工藝術節已邁入第五屆，透過素人藝術家的作品，期許透過知識或技術交流等形式，將廢材再利用的概念導入產品設計，協助地方創生，提升太平獨特的產業價值，讓地方匯聚更多能量。

素人藝術家林清玉以1週時間創作「藏善樓」，作品使用鐵工剩餘材料，使用鐵花板為創作的主要素材，生動呈現廟宇獨特曲線美感。

素人藝術家謝讚丁無法忘懷年少時對重機車的熱情，透過廢棄鐵材，將重機風貌以純熟技藝呈現在作品中。

藝術家 藝術節

延伸閱讀

91歲竹中校史館提報古蹟 文化資產有望再增添一處

從張愛玲到張國榮 「說吧，香港」壓軸台北藝術節

中國信託新舞臺藝術節登場 金融園區首度變身沉浸劇場

唐美雲四度赴馬來西亞藝術節 90歲長者親摺花束送團員

相關新聞

異國風情公益親子嘉年華會 台中太平新住民親子同樂

拿發票來換異國美食！立委何欣純今舉辦異國風情公益親子嘉年華會，有數十攤異國美食齊聚太平區農會，只要民眾持2張發票就可以兌...

電撈日月潭魚虎球數量暴減 漁民更曝驚人發現

日月潭遭魚虎入侵，南投縣政府鎖定夏天繁殖期電撈防治，今年7月開電後，每次動輒捕獲破千尾，近期卻剩不到500尾，撈捕量銳減...

太平鐵工藝術節台中登場 廢材再利用助地方創生

「太平鐵工藝術節」展覽活動即日起至17日在文化部文化資產園區1916工坊舉行，10名素人藝術家作品將展現地方獨特產業價值...

針對石虎在高鐵站附近道路死亡 農業局長：研判石虎聚集熱區已擴大

針對有石虎在台中高鐵站區附近的高鐵路二段死亡，農業局是否針對該路段設置石虎保護措施，及是否有肇事逃逸等問題，市議員張家銨...

石虎陳屍高鐵站鄰近道路 中市府：將加強防護硬體設備

台中高鐵站附近道路，今早被發現躺著一隻死亡的公石虎，且地上有血跡，死因待確認。中市農業局表示，遺體也將移至農業部生態多樣...

台中市興中停車場停工1年大改 議員轟：到底還要等多久？

台中市中區停車困難，市府推動「興中停車場立體化工程」，原訂今年底啟用，民進黨議員江肇國指出，今年初市府突變更設計，增加4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦