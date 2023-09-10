針對石虎在高鐵站附近道路死亡 農業局長：研判石虎聚集熱區已擴大

針對有石虎在台中高鐵站區附近的高鐵路二段死亡，農業局是否針對該路段設置石虎保護措施，及是否有肇事逃逸等問題，市議員張家銨要求市府相關單位出面說明釐清，並批評市府沒有落實台中市石虎保育委員會職責。農業局長張敬昌說，烏日區曾有2起石虎路殺紀錄，高鐵站周邊為首次，石虎活動領域大，除筏子溪外，近年連梧棲都曾紀錄過；農業局曾委託調查石虎聚集熱區，目前研判已擴大，將進一步請專家學者調查，並加強保育措施。

市府農業局說，未來若接獲民眾通報發現疑似石虎路殺路段，除立即辦理現場會勘，也請道路主管機關依台灣石虎保育協會、農業部多樣性性研究中心人員評估是否改善當地道路措施，避免類似情事再次發生。

市府說，接獲民眾通報後，農業局依農業部林業及自然保育署規範，立即委託專案團體台中市野生動物保育學會及台灣石虎協會派員現場處理，並立即送農業部多樣性性研究中心檢驗分析死亡原因。該路段是首次發現通報石虎疑似路殺的路段，是否屬於石虎熱點或為逸散個體，將委託專業單位研究。

農業局說，台中市石虎保育委員會設置辦法經市議會第四屆第1次定期會同意備查後，4月11日公告並送中央備查，8月完成委員會25位委員遴聘作業，近期將召開會議。

農業局說，近3年持續委託石虎保育協會針對台中市石虎重要棲息環境進行生態調查，另也推動重要棲地新社、東勢、和平等區進行友善石虎耕作、社區保育巡守及石虎入侵通報獎勵，保育石虎重要棲息環境。