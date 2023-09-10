電撈日月潭魚虎球數量暴減 漁民更曝驚人發現

日月潭遭魚虎入侵，南投縣政府鎖定夏天繁殖期電撈防治，今年7月開電後，每次動輒捕獲破千尾，近期卻剩不到500尾，撈捕量銳減，漁民更發現母魚虎「二次抱卵」，10月恐還在孵小魚。縣府表示，將繼續監測，並執行電撈至10月底。

農業處指出，學名「小盾鱧」的魚虎疑遭人放生日月潭，成魚體型大、攻擊性強，而每年7月進入繁殖高峰期，幼魚會集結成「魚球」，並由成體護幼出動獵食，為防止繁衍擴散，縣府為此與清大團隊、當地漁會合作，近年鎖定電撈魚虎球。

2020年首度在夏天電撈魚虎球共移除約8000尾，前年（2021年）更一舉捕獲3.4萬尾；去年疑受氣候影響，魚虎球推遲至7月底才現蹤，電撈量因此減少大半僅約1.5萬尾。而今年從7月初展開周期性電撈，近期撈捕量則明顯減少大半。

據了解，今年6月中下旬日月潭就有魚虎球現蹤，7月4日啟動電撈防治作業，每周至少電撈1次，多能突破2千尾，直至7月底捕獲約1.1萬尾，可從8月起捕撈量每況愈下，最近1次更只剩410尾，電撈量至今因此只推進到破1.2萬尾。

此外，有漁民表示，夏天除了電撈魚虎球，防治人員與民力協助獵捕成體的行動也沒停止，其中有人抓到2隻母魚虎，事後剖開要處置時，竟發現疑似「二次抱卵」，而這種二度抱卵的魚虎，預估10月才會孵出小魚，等於秋季恐仍有魚虎球。