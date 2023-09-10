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石虎陳屍高鐵站鄰近道路 中市府：將加強防護硬體設備

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
一隻石虎上午陳屍在台中烏日高鐵站附近道路，地上有不少血跡。圖／林宏恩提供
一隻石虎上午陳屍在台中烏日高鐵站附近道路，地上有不少血跡。圖／林宏恩提供

台中高鐵站附近道路，今早被發現躺著一隻死亡的公石虎，且地上有血跡，死因待確認。中市農業局表示，遺體也將移至農業部生態多樣性研究所，進一步採檢鑑定死因，針對已有具體據點，將加強補足硬體改善，近期盡速舉行石虎委員會首次會議。

一隻被列為保育類動物的石虎，今早陳屍在台中烏日高鐵站附近道路，被騎腳踏車運動經過的林姓市民發現，立即通報台灣石虎保育協會等單位，死因調查中。

中市農業局林務自然保育科長林弘敏表示，確認該品種為公石虎，遺體也將移至農業部生態多樣性研究所，進一步採檢鑑定死因，後續將聯合相關專業單位，調查當地石虎棲息狀況。

農業局長張敬昌說，烏日過去曾有2起石虎路殺案件，今天高鐵站一案附近為首次發現，近兩年筏子溪有石虎蹤跡，但石虎領地擴張性大，連梧棲都出現過，會請林務局針對已有具體據點，加強規劃設置硬體不足部分，並於今年完成。

張敬昌也說，過去曾委託石虎保育協會調查台中市內熱區，但熱區範圍大，將繼續請專家學者調查，將精確範圍劃分出來，施設防範措施。另針對石虎保育委員會，張說，委員會八月底才正式成立，近期會盡速舉行首次會議。

農業局表示，若接獲民眾通報發現疑似石虎路殺路段，除立即辦理現場會勘，也請道路主管機關依台灣石虎保育協會、農業部多樣性性研究中心人員評估是否改善當地道路措施，避免類似情事再次發生。

農業局近3年也持續委託石虎保育協會針對中市石虎重要棲息環境進行生態調查，另也推動重要棲地新社、東勢、和平等區進行友善石虎耕作、社區保育巡守及石虎入侵通報獎勵，保育石虎重要棲息環境。

一隻石虎上午陳屍在台中烏日高鐵站附近道路，台灣石虎保育協會前往處理。圖／林宏恩提供
一隻石虎上午陳屍在台中烏日高鐵站附近道路，台灣石虎保育協會前往處理。圖／林宏恩提供

石虎 農業部 高鐵

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