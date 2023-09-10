石虎陳屍高鐵站鄰近道路 中市府：將加強防護硬體設備

台中高鐵站附近道路，今早被發現躺著一隻死亡的公石虎，且地上有血跡，死因待確認。中市農業局表示，遺體也將移至農業部生態多樣性研究所，進一步採檢鑑定死因，針對已有具體據點，將加強補足硬體改善，近期盡速舉行石虎委員會首次會議。

一隻被列為保育類動物的石虎，今早陳屍在台中烏日高鐵站附近道路，被騎腳踏車運動經過的林姓市民發現，立即通報台灣石虎保育協會等單位，死因調查中。

中市農業局林務自然保育科長林弘敏表示，確認該品種為公石虎，遺體也將移至農業部生態多樣性研究所，進一步採檢鑑定死因，後續將聯合相關專業單位，調查當地石虎棲息狀況。

農業局長張敬昌說，烏日過去曾有2起石虎路殺案件，今天高鐵站一案附近為首次發現，近兩年筏子溪有石虎蹤跡，但石虎領地擴張性大，連梧棲都出現過，會請林務局針對已有具體據點，加強規劃設置硬體不足部分，並於今年完成。

張敬昌也說，過去曾委託石虎保育協會調查台中市內熱區，但熱區範圍大，將繼續請專家學者調查，將精確範圍劃分出來，施設防範措施。另針對石虎保育委員會，張說，委員會八月底才正式成立，近期會盡速舉行首次會議。

農業局表示，若接獲民眾通報發現疑似石虎路殺路段，除立即辦理現場會勘，也請道路主管機關依台灣石虎保育協會、農業部多樣性性研究中心人員評估是否改善當地道路措施，避免類似情事再次發生。