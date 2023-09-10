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台中市興中停車場停工1年大改 議員轟：到底還要等多久？

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中議員江肇國批市府重大建設沒有長遠規劃，興中停車場蓋一半停工大改。圖／江肇國提供
台中議員江肇國批市府重大建設沒有長遠規劃，興中停車場蓋一半停工大改。圖／江肇國提供

台中市中區停車困難，市府推動「興中停車場立體化工程」，原訂今年底啟用，民進黨議員江肇國指出，今年初市府突變更設計，增加4億，把平面改立體停車場，導致工程停頓1年，到底還要讓市民等多久？」

交通局表示，興中立體停車場興建量體地上5層、地下2層，目前已完成至地上3層。因各方反映應增加停車空間，市府綜合評估後將變更設計，增建至7層，辦理變更設計中，預計2023年底復工。

中區人車密集、商業活絡，有第二市場、中華路夜市、柳川藍帶水岸等景點，衍生龐大停車需求。前市府原規劃興中停車場原為141席的平面停車場，盧市府更改設計，規劃地下2層、地上5層的立體停車場，停車空間大增4.4倍。周邊闢建公園綠地，原預計2023年下半年完工啟用。

江肇國說，擴增4.4倍停車格位，市府立意良好，但卻因今年初變更設計，且相關行政程序仍未完成，導致停工已達1年。

江肇國說，市府提「加碼」計畫時，議員就曾質疑停車場蓋到一半才決定加蓋，顯然欠缺對重大建設的完整規畫與考量，但仍預算通過，未料換來的竟是復工遙遙無期。

江肇國呼籲市府在不影響安全、施工情況下，可分階段開放興建好的部分空間供民眾停車。

交通局指出，興中立體停車場擴大多元化規模，預期規劃兩階段啟用；其中停車場預計在2024年底完工，智慧停車管理中心預計在2026年底啟用。

停車場 江肇國

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