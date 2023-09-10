孝行楷模照顧婆婆成百歲人瑞 婆媳同寢盡心服侍

員林市公所今天表揚43位孝行楷模，退休老師許寶珠照顧婆婆20多年，把婆婆照顧成102歲的百歲人瑞，她說，能當婆媳就是緣份，即使近年她自己身體也有狀況，但因怕婆婆起床跌倒，晚間常和婆婆同榻而眠，盡心盡力照顧婆婆。

員林市公所今天在皇潮鼎宴會館舉行表揚孝行楷模，員林市長游振雄表揚員林市43位孝行楷模，彰化縣長王惠美等人與會，今年孝行行楷模為：

新生里陳昭源、新生里許寶珠、大埔里游進朝、南平里李晨瑜、南平里黃文錫、南興里簡鳴賢、東和里劉志彬、惠來里蔡宗洛、惠來里賴俊宏、溝皂里張素蓉、民生里江淑仙、萬年里鐘錫利、中央里張戊易、黎明里吳麗華、大饒里黃俊詠、大明里張志成、三橋里賴朝宏、三信里朱鸞、三多里賴岱揚、新興里黃凱莉、光明里張文鎮、仁美里黃景堂、三條里莊金鳳、三愛里蘇佑展、三和里洪文賢、三和里劉森桞、中正里黃百成、中山里黃麗萍、和平里蔡坤彬、仁愛里江旺龍、忠孝里張翰林、西東里鐘允澤、南東里林錦宏、浮圳里李威志、東北里洪佳瑜、中東里劉永嘉、崙雅里張志銘、出水里許玉桃、振興里楊清雲、鎮興里江秋鳳、湖水里傅冠銘、大峯里黃榮俊、林厝里黃若筑。

其中74歲的許寶珠原為國中老師，早期婆婆曾賣早餐，她不忍婆婆辛勞，經常早起幫婆婆打理早餐店的工作後，再到學校教書，20幾年前，婆婆二度跌倒骨折，她為了照顧婆婆，提早辦理退休，近年來婆婆逐漸失智，甚至曾晚間不睡吵鬧，但許寶珠總是耐心照顧婆婆，甚至怕婆婆晚上起床上廁所會跌倒，因此和婆婆睡同一臥鋪。

許寶珠說，婆婆以前也會幫她照顧孩子，現在老人家生病了，會心情不好，也會操煩親人的事，她總是盡量勸慰，她認為百善孝為先，有緣才能當婆媳，現在兒媳也和他們一起住，自己要以身作則，把孝道傳承下去。

許寶珠不只孝順父母和公婆，也熱心助人，以前也常幫助家境困苦的學生，學生畢業多年都還會來探望她，傳為美談。

經濟弱勢的劉永嘉照顧86歲智能障礙又行動不便的老母親，61歲的劉永嘉除了得幫媽媽洗澡、換尿布，也常推著媽媽出外曬太陽，他說「媽媽很乖，只要有出去就開心」。