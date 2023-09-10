彰化畜產嘉年華 炸雞翅 羊肉爐周周免費品嘗

彰化縣政府舉辦畜產嘉年華，今天到10月15日每周假日共有4場彰化禽品節、羊肉節、豚肉節、乳牛節一一登場，近年來飼料等原物料高漲，不論雞肉、豬肉都在高檔，今天活動提供土雞促銷價一隻350元，還有免費雞翅品嘗，吸引民眾大排長龍搶購和品嘗。

彰化畜產嘉年華系列活動今天第一場禽品節在員林市圓林園生態公園登場，縣長王惠美、立委陳素月、縣議員曹嘉豪、張錦昆、二林鎮長蔡詩傑等人與會。

王惠美說，彰化縣是畜牧業大縣，為了行銷彰化優良畜產，接下來第二場將於9月17日在溪州公園舉辦「彰化羊肉節」，搭配近期完工的「糖鐵國家綠道」，騎著腳踏車，串聯羊肉爐大道，從溪湖來到溪州公園品嘗二地不同口味羊肉料理；9月24日在鹿港體育場舉辦「彰化豚肉節」，將有肉包大胃王趣味競賽；10月14、15日在彰化縣立體育場紅磚區舉辦「彰化乳牛節」，歡迎全國鄉親到彰化嘗美食、看表演。

王惠美說，目前市場賣一隻土雞約4到5百元，今天現場促銷價350元，買到、賺到，彰化的雞鴨飼養數占全國4分之1，國產雞蛋每2顆就有1顆來自彰化，生乳以及羊肉產量都是全國第一，希望大家多品嘗國產產品，吃在地、享當季，健康又營養。

彰化縣養雞協會理事長施能銘表示，近三年來飼料等原物料漲了近一倍，飼料每公斤從十幾元，漲到25元，養雞成本大增，所以目前市面雞肉價格上漲，也是反映成本，不過今天還是準備了300組的烤全雞戶外野餐，和上千份的炸雞翅與茶葉蛋等讓民眾品嘗。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝說，養豬成本也因原物料大漲，都增加約三成，加上疫情影響育成率，豬肉價格也是維持在高檔，中元節時豬肉批發價格甚至攀升到每公斤百元以上，最近才又回穩到約96元，預期中秋節前，豬肉價格也會在高檔，協會也會請養豬戶維持穩定供應毛豬。