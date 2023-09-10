超商占用農地 彰化地政處累積裁罰近千萬、 2家已歇業

超商密集度高，經清查許多超商都是位在農地上，彰化縣府這兩年從農地變異點監測全縣約有114家超商蓋在農地上，其中位在非都市計畫區內有81家，都市計畫區內有33家，縣府地政處指出，查報屬實已依區域計畫法裁罰，這段時間也至少有2家違規業者歇業。

時代力量立委陳椒華去年踢爆中男有多家超商蓋在農地上，中央與地方政府卻沒有作為，彰化審計室也指出，彰化縣近2成超商違規設立於農地，且對於違規案件缺乏有效追蹤改善機制，去年底超商門市違規設立農地者分布於彰化21個鄉鎮市，以和美鎮最多，彰化市及鹿港鎮次之。

不過，也有居民反映，有的偏遠村里生活非常仰賴超商，提供「愛心餐」或是學生下課等待家長接送的公共場所，許多繳費也都在超商完成，若超商關閉對在地生活影響很大。

彰化縣府農業處去年陸續清查，農地超商達114家，已分別通報地政與都市計畫主管機關查處，縣府地政處指出，經鄉鎮市公所查報、核對，針對非都市計畫區的農地超商依區域計畫法裁罰，並限期改善，目前已裁處147次，累積964萬罰鍰，有的業者被罰2次以上，第一次最低罰6萬，也有業者因違規面積大被罰到10多萬；目前所知有地主不堪被罰不願再租地，已有2家超商歇業。

縣府建設處針對都市計畫區內的超商違規改在農地者依都市計畫法裁處6到30萬元，通常都從最低6萬元裁罰，未改善再度裁罰也是6萬，業者罰不怕；縣府建設處指出，已積極研擬「彰化縣執行違反都市計畫土地使用分區管制裁處辦法」修正草案，將訂出裁處級距，目前由公所提出相關意見。