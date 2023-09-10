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石岡熱氣球嘉年華 今天最後一天還有升空繫留體驗

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中石岡熱氣球嘉年華活動，今天是最後一天，還有升空繫留體驗。圖／台中市政府提供
台中石岡熱氣球嘉年華活動，今天是最後一天，還有升空繫留體驗。圖／台中市政府提供

一年一度的2023台中石岡熱氣球嘉年華活動，昨晚有600秒煙火秀，今天是活動最後一天，還有熱氣球升空繫留體驗。

台中市民政局長吳世瑋表示，今年是第三屆的台中石岡熱氣球嘉年華，已成為中台灣最受矚目的特色活動之一，民國109年首次舉辦就吸引近10萬人次參訪，去年第二屆參觀人數更上看20萬人。

石岡區長劉素幸表示，石岡擁有豐富的自然生態，還有全國知名的石岡水壩、人氣超夯的東豐自行車綠廊、九房童話世界3D彩繪村、情人木橋、梅子鐵橋、土牛客家文化館及五福臨門神木等好玩景點。

劉素幸表示，今天是活動最後一天，熱氣球升空繫留體驗上午場為早上5點至7點30分、下午場是下午4點至6點30分，採現場排隊購票，每張票均一價500元，活動前半小時開始售票，原則每場限量150張，搭乘時間約4至6分鐘；今天下午閉幕式，震撼光雕秀搭配hotshock、麋先生、趙傳等歌手團體演出。

台中石岡熱氣球嘉年華活動，今天是最後一天，昨晚有煙火施放。圖／台中市政府提供
台中石岡熱氣球嘉年華活動，今天是最後一天，昨晚有煙火施放。圖／台中市政府提供

熱氣球嘉年華 彩繪村 客家文化

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