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晚上回家找不到車位？ 中市這6處畫汽機車「共享車格」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市增加汽機車「共用車格」，格位邊清楚標示可停放時間。圖／交通局提供
台中市增加汽機車「共用車格」，格位邊清楚標示可停放時間。圖／交通局提供

台中市交通局規劃「共享車位」，今宣布增加4處，白天停摩托車，晚上可停汽車，解決社區停車困境。除原有科博館周遭、西屯區福安郵局前，新增西區市府路台中州廳前、民生路、西屯區福雅路、永福路等。

台中市自小客車登記數六都第一，但全市汽車停車位供給量不到一成五。

因車位難求，不少住宅區周邊的巷弄停滿車輛，違停普遍，民眾常反映不但壓縮道路空間，也影響交通安全，但短期內無法滿足廣設停車格，市府透過彈性調整車格，機動式解決車位不足。

台中市府目前在6處試辦，早上7點到晚上8點機車專用，晚上8點到隔天7點汽車專用。針對時段不同的使用族群設計停車格，放大停車空間效益。

交通局指出，試辦「汽機車共享車格」的地點，經邀集相關單位進行會勘評估後，在夜間機車停放需求較低的路段開放汽車停放，提升整體停車效益，減少開發停車位成本與時間。

多位議員認為「共享車格」應可多增加，6處還是太少。交通局指出，汽機車共享時段需有「明確尖離鋒錯開」時段，否則衍生各式停車爭議，交通局將再盤點台中市路邊停車空間，依區域性路邊停車特性及車格使用效率等面向，評估路邊車格汽機車共享的可行性。

交通局說明，規劃路邊共享車格時，台中市停車管理處會在共享車格旁設立告示牌，標記汽、機車可停放時間，並在機車格內加繪藍色標線，特別加註「共享車格」，車格外側明確標示汽車、機車的停放時間，可清楚辨識。

台中市 摩托車 郵局

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