搶中秋商機 台中購物中心冰淇淋業者花巧思推好康

中秋節腳步近了，台中市大魯閣新時代購物中心趁周年慶推出中身分證號碼有機會得到電影票的好康，寶格冰淇淋也把冰淇淋裝在高雅大方的禮盒裡，推出「月光珠寶盒」，讓收禮者像得到珍寶一樣。

大魯閣新時代購物中心慶祝8周年慶，13日起至10月16日，推出連串周年慶回饋，包括商場會員只要身分證字號對中1個8，再憑館內消費滿888元發票，即贈送威秀影城電影票1張，若是對中3個8，電影票立即免費送，直接請你看電影。業者表示，這次將送出1千個名額，歡迎會員回館兌換。

還有，8周年慶期間，會員全館消費滿888元，可立即回饋200元現金折價券，會員點數8點可兌換價值3千2百元「挑戰者汽車美容小美容券」的雙重送優惠。美食、娛樂業種，也舉辦來館用餐玩樂滿88元，可抽價值萬元的飯店住宿券、全家人免費看電影等享樂好禮。

另更推出周年慶限定「會員包場派對」活動，只要憑88元等超低消費門檻，即可免費暢玩「遊戲愛樂園」、「Home.焙小日子」、「大魯閣棒壘球打擊場」、「大魯閣保齡球館」等多家娛樂場館。且周年慶期間只要持台中市任一家百貨商場單筆滿2千元發票至大魯閣新時代，將立即贈送2百元購物金，9月、10月都將分別限量送出5百份。

位在台中草悟道商圈的「寶格冰淇淋」今年推出「月光珠寶盒」中秋伴手禮，把冰淇淋裝在高雅大方的禮盒裡，顯得大方優雅，令人感到滿足與喜悅，如同摘下天上月亮送給至親好友，讓收禮者像得到珍寶一樣愉悅。

「寶格冰淇淋」是台灣本土品牌，隱身在草悟廣場附近的巷弄中，冰淇淋強調自然原料與純手工製，經常有創新口味的冰淇淋推出。這次的中秋伴手禮則以「皎潔的月亮和寶盒」為主軸，圓潤的冰淇淋寓意為滿月的月亮一樣。

月光珠寶盒內原價1800元，優惠價1199元，內含巧克力純粹、養身桂圓、蜜香紅茶、67抹茶紅豆、牛奶純粹、蘭姆葡萄等6款經典人氣風味，可供客人自選任意搭配。每一盒還附上一張刮刮樂，凡是刮出「再來一杯」即可憑此卡至寶格門市兌換外帶冰淇淋乙杯，中獎機率達66%以上，讓大家歡聚時刻一同體驗冰冰有禮的驚喜與歡樂。