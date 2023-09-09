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首場「信賴台灣」 林靜儀：毋甘支持者擔心被請去喝茶

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委林靜儀今天在烏日舉辦首場「信賴台灣．溫暖好政」願景說明會，吸引支持者到場相挺。記者趙容萱／攝影
立委林靜儀今天在烏日舉辦首場「信賴台灣．溫暖好政」願景說明會，吸引支持者到場相挺。記者趙容萱／攝影

台中市第二選區立委林靜儀今天下午4時在烏日舉辦首場「信賴台灣．溫暖好政」願景說明會，雖天雨，仍吸引支持者到場相挺。林靜儀說，補選上任18個月以來，「毋甘」（台語「不忍心」）到場的支持者還要擔心被請去喝茶，也對烏日淹水、霧峰缺灌溉渠及學校設施老舊等問題長期未解決感到生氣。

林靜儀今啟動首場「信賴台灣．溫暖好政」，預計要辦10場，今天包括衛福部次長李麗芬、民進黨台中市黨部主委李天生、台中市議員曾威、張家銨及林德宇、青年部國務青，以及台灣醫事法律協會執行長羅浚晅等人到場助講。

林靜儀說，去年補選開始，地方民眾常說，中二選區過去地方很多建設需求沒有被照顧到。她上任一年半以來，爭取超過八億預算，爭取超過30所學校建設、核定改善20多條農水路邊坡、2公里電線桿地下化、10條排水改善、汰換老舊自來水管以及數座農用抗旱水井。

李麗芬表示，她和林靜儀同為第九屆不分區立委，曾一起捍衛前瞻基礎建設預算被在野黨丟麵粉；靜儀推動「擴大不孕症人工生殖補助」，一年內讓國家增添1萬3千多名新生兒，問政專業又百分百出席質詢。

羅浚晅表示，中二選區要擺脫家族政治，就要選擇最優質的林靜儀，林靜儀不只照顧病人，更挺身參選照顧這片土地，拜託大家回家固票，更要拉票。

立委林靜儀今天在烏日舉辦首場「信賴台灣．溫暖好政」願景說明會，吸引支持者到場相挺。圖／林靜儀提供
立委林靜儀今天在烏日舉辦首場「信賴台灣．溫暖好政」願景說明會，吸引支持者到場相挺。圖／林靜儀提供
立委林靜儀今天在烏日舉辦首場「信賴台灣．溫暖好政」願景說明會，吸引支持者到場相挺。記者趙容萱／攝影
立委林靜儀今天在烏日舉辦首場「信賴台灣．溫暖好政」願景說明會，吸引支持者到場相挺。記者趙容萱／攝影

林靜儀 台中市 願景

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