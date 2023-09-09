首場「信賴台灣」 林靜儀：毋甘支持者擔心被請去喝茶

台中市第二選區立委林靜儀今天下午4時在烏日舉辦首場「信賴台灣．溫暖好政」願景說明會，雖天雨，仍吸引支持者到場相挺。林靜儀說，補選上任18個月以來，「毋甘」（台語「不忍心」）到場的支持者還要擔心被請去喝茶，也對烏日淹水、霧峰缺灌溉渠及學校設施老舊等問題長期未解決感到生氣。

林靜儀今啟動首場「信賴台灣．溫暖好政」，預計要辦10場，今天包括衛福部次長李麗芬、民進黨台中市黨部主委李天生、台中市議員曾威、張家銨及林德宇、青年部國務青，以及台灣醫事法律協會執行長羅浚晅等人到場助講。

林靜儀說，去年補選開始，地方民眾常說，中二選區過去地方很多建設需求沒有被照顧到。她上任一年半以來，爭取超過八億預算，爭取超過30所學校建設、核定改善20多條農水路邊坡、2公里電線桿地下化、10條排水改善、汰換老舊自來水管以及數座農用抗旱水井。

李麗芬表示，她和林靜儀同為第九屆不分區立委，曾一起捍衛前瞻基礎建設預算被在野黨丟麵粉；靜儀推動「擴大不孕症人工生殖補助」，一年內讓國家增添1萬3千多名新生兒，問政專業又百分百出席質詢。