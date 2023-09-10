國民體育日 中興新村3萬人健走

「一一二年國民體育日全國萬人健走大會師」昨在中興新村登場，逾三萬人沿著中興新村健行四點二公里，展現健康活力。南投縣長許淑華、新北市長侯友宜也陪著親子齊步走，鼓勵大家養成運動習慣，「運動九九、健康久久」。

萬人健走大會師由台灣體育總會與南投縣體育會共同主辦，在許淑華、侯友宜等來賓鳴笛下出發，三萬多人形成一條長龍，從中興會堂沿環山路、光榮東二街、光明一路至國史館台灣文獻館折返回會場，許多民眾全家動員，在藍天白雲下輕快前進，沿途穿越綠色隧道和省府宿舍群，感受「花園城市」中興新村美景。

許淑華說，健走增加心肺耐力、減少心血管疾病發生，也能燃脂減重，縣府配合體育署推動運動ｉ台灣六年計畫，在六都外組別獲運動ｉ台灣特優次第一名佳績。

十年前許淑華擔任南投市長時也曾舉辦健走活動，為南投市帶來商機，十年後再次舉辦，吸各縣市朋友參加。她也呼籲大家，安排三天二夜旅遊，帶動地方經濟成長，也感謝台灣體育總會理事長鄭錦洲支持。

侯友宜說，南投好山好水、自然生態豐富，生活在南投相當幸福，希望大家開心的走、好好的動，享受健康生活。以後有機會為國人服務，他會推動企業、政府發展運動，因為「體育就是國力」，每個人都有運動好習慣，就能大幅減少健保費。