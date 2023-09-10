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中市外埔堤防路事故多 先增標誌

聯合報／ 記者游振昇趙容萱／台中報導
台中市大安溪廍子及社尾堤防橫跨大甲及外埔區，是大安溪重要的河堤設施，立法院副院長蔡其昌（右）召集會勘，要求主管的水利署三河局提出交通改善方案。圖／蔡其昌辦公室提供
台中市大安溪廍子及社尾堤防橫跨大甲及外埔區，是大安溪重要的河堤設施，立法院副院長蔡其昌（右）召集會勘，要求主管的水利署三河局提出交通改善方案。圖／蔡其昌辦公室提供

台中市外埔區大安堤防道路上月接連發生事故，釀成3死意外，死傷者都是外地人。當地警方表示，該路段屬於防汛道路，路面不平整，又沒紅綠燈，建議少走。立法院副院長蔡其昌召集會勘，要求主管的水利署三河局提出交通改善方案。三河局表示，將先設置警告標誌，並與市府研議是否納入一般道路。

大安溪廍子堤防上月中旬發生離奇車禍，19歲情侶到看完電影要去大甲聚餐，開車經過該路段，自撞電桿後車輛起火，2人被燒死車內；上月底有夫妻開車經過，自撞提防衝上邊坡後，再翻落大安溪床，駕駛自行脫困、手腳撕裂傷，妻子頭骨破裂，到院前已死亡。

附近警員說，他曾開車經過該堤防道路，路寬且直，但沿路沒有交通號誌，也無測速器，部分路面不平，外地人不熟路況，容易車速太快，壓過坑洞時已來不及減速，一旦失控轉向很危險；他常常叮嚀親友，避免開車和騎車走這條路。

蔡其昌召集會勘，要求三河局召集專家，應提出交通安全改善計畫。議員施志昌說，近期該路段常發生重大車禍，多數都是外地人不熟路況導致，他爭取市府接管，依照道路相關規則設置標誌標線，讓道路更加安全。

水利署三河局長張稚煇說，大安溪堤防路為水防道路，主要供工程車、水利巡防車使用，並非一般道路，道路鋪設要求不高，也沒有紅綠燈、交通標線等，不宜開快車；近期將與相關單位會勘，設置警告標示，提醒用路人注意安全；近期將與市府協商納入一般道路。

蔡其昌 紅綠燈 標誌 車禍 水利署 施志昌 測速

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