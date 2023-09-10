聽新聞
test
0:00 / 0:00

風雲社團／南投民宿協會 拚觀光不忘永續

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣民宿觀光協會舉辦研習觀摩，近年與縣府合作推動「好食民宿」。圖／南投縣民宿觀光協會
南投縣民宿觀光協會舉辦研習觀摩，近年與縣府合作推動「好食民宿」。圖／南投縣民宿觀光協會

南投縣是觀光大縣，為提升觀光旅遊品質與商機，南投民宿業者集結成立「南投縣民宿觀光協會」，透過研習觀摩增進互動交流，近年與縣府合作推動「好食民宿」，用在地食材製作餐點，減少碳足跡，響應環境永續發展。

南投縣民宿觀光協會指出，南投好山好水，坐擁日月潭、合歡山、溪頭等知名景點，蘊含豐富生態、人文、星空資源，觀光旅宿業蓬勃發展，創立協會盼共同提升住宿、餐飲服務品質，帶動地方觀光經濟，成立至今已21年。

南投全縣民宿已超過800家，居全國第6，協會辦理研習觀摩，增進會員間交流，並提供旅遊資訊、行銷宣傳等多元化活動方案，前幾年面對疫情等旅遊困境，大家共同商討研擬對策，像近期就邀集產官學互動，聚焦討論疫後旅宿業展望。

協會表示，前幾年疫情嚴峻，但協會推動安心旅宿，要求民宿業者落實環境消毒、旅客接待，甚至提供無接觸住宿環境及包棟服務；如今進入疫後拚觀光，加強因應疫後市場變化與需求，打造更好的旅宿體驗。

該協會近年與縣府合作推動「南投好食民宿」，著重提升「餐食」服務品質，用在地食材製作餐點，並設立「好食小舖」，讓旅客能夠方便採購南投在地農特產品與文創商品，減少碳足跡，讓觀光、環境與社區三方得以永續發展。

南投 民宿 食材

延伸閱讀

睽違10年萬人健走重返南投 逾3萬人漫步花園城市

南投抽選3千名備選國民法官 選任不到庭將罰3萬元

南投某國小校長涉性騷「還找民代施壓」 縣府：依法停職

烏來民宿晚間竄出大量濃煙 救出12名旅客及員工

相關新聞

台中路樹被剃頭 挨批規範不一

台中市路樹修剪規範嚴格，嚴禁斷頭、剃光頭等修剪手法，不過近日南屯親子館外的路樹，遭行刑式「斷頭」修剪，西區大同國小人行道...

風雲社團／南投民宿協會 拚觀光不忘永續

南投縣是觀光大縣，為提升觀光旅遊品質與商機，南投的民宿業者集結成立「南投縣民宿觀光協會」，透過研習觀摩增進互動交流，近年...

中市外埔堤防路事故多 先增標誌

台中市外埔區大安堤防道路上月接連發生事故，釀成3死意外，死傷者都是外地人。當地警方表示，該路段屬於防汛道路，路面不平整，...

彰化再開放8路段 騎樓停機車

彰化市區機車停車位難求，縣府6月中旬起開放6個路段騎樓停機車，昨起擴大再增加8個路段。彰化基督教醫院周邊違停嚴重，卻未開...

彰化水田排球賽 大打泥巴仗

彰化縣二林鎮1處農園昨上演排球大戰，總共16支隊伍、近200人在水田裡架起排球網廝殺，除亞軍隊伍膝蓋以上保持乾淨，其他選...

國民體育日 中興新村3萬人健走

「一一二年國民體育日全國萬人健走大會師」昨在中興新村登場，逾三萬人沿著中興新村健行四點二公里，展現健康活力。南投縣長許淑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦