風雲社團／南投民宿協會 拚觀光不忘永續

南投縣是觀光大縣，為提升觀光旅遊品質與商機，南投的民宿業者集結成立「南投縣民宿觀光協會」，透過研習觀摩增進互動交流，近年與縣府合作推動「好食民宿」，用在地食材製作餐點，減少碳足跡，響應環境永續發展。

南投縣民宿觀光協會指出，南投好山好水，坐擁日月潭、合歡山、溪頭等知名景點，蘊含豐富生態、人文、星空資源，觀光旅宿業蓬勃發展，創立協會盼共同提升住宿、餐飲服務品質，帶動地方觀光經濟，成立至今已21年。

南投全縣民宿已超過800家，居全國第6，協會辦理研習觀摩，增進會員間交流，並提供旅遊資訊、行銷宣傳等多元化活動方案，前幾年面對疫情等旅遊困境，大家共同商討研擬對策，像近期就邀集產官學互動，聚焦討論疫後旅宿業展望。

協會表示，前幾年疫情嚴峻，但協會推動安心旅宿，要求民宿業者落實環境消毒、旅客接待，甚至提供無接觸住宿環境及包棟服務；如今進入疫後拚觀光，加強因應疫後市場變化與需求，打造更好的旅宿體驗。

該協會近年與縣府合作推動「南投好食民宿」，著重提升「餐食」服務品質，用在地食材製作餐點，並設立「好食小舖」，讓旅客能夠方便採購南投在地農特產品與文創商品，減少碳足跡，讓觀光、環境與社區三方得以永續發展。