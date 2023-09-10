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彰化再開放8路段 騎樓停機車

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣政府自6月15日起，開放彰化市6個路段騎樓開放停放機慢車，自即日起，再增加8個路段實施，圖為機慢車停車困難的成功路。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府自6月15日起，開放彰化市6個路段騎樓開放停放機慢車，自即日起，再增加8個路段實施，圖為機慢車停車困難的成功路。記者劉明岩／攝影

彰化市區機車停車位難求，縣府6月中旬起開放6個路段騎樓停機車，昨起擴大再增加8個路段。彰化基督教醫院周邊違停嚴重，卻未開放，縣府表示，當地里長要求彰基提供足夠車位，因此未開放騎樓停車。彰基表示，9月起教學研究大樓地下停車場，開放347個機車格，看診前3小時免費。

彰化總共開放停機車的騎樓路段共14處，新增路段位於自立街（自強南路到忠孝街）、三福街（建國南路到永安街）、長壽街（三民路到中民街）、長發街（長壽街到中正路1段），成功路（三民路到華山路）、陳稜路(中正路二段到中山路二段）、民生路（三民路到華山路）、文心街（南平街到大埔路）。

首波開放的路段商家、住戶抱怨，機車停放騎樓已影響進出。彰化縣交通處代理處長許俊宏表示，已新增規定，開放騎樓停車路段，建物大門前應留設淨寬1公尺以上的出入通道。

彰基周邊旭光路及中興路、博愛街等路段違停嚴重。縣府原評估納開放路段，但當地光南里長蔡耀叁反對，他要求彰基先提供足夠停車位給患者及醫院人員再說。

縣府指，開放路段騎樓3公尺以上，機車應斜向停放，維持淨寬1.5公尺通行；若騎樓寬度達3.5公尺以上，機車停放以1列為限；彰化警分局表示，如未依規定停放，致妨行人通行，即視為違停，除警方會主動告發，民眾也可檢舉外，依道路交通管理處罰條例可處600元以上1200元以下罰鍰。

違停 患者

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