彰化水田排球賽 大打泥巴仗

彰化縣二林鎮1處農園昨上演排球大戰，總共16支隊伍、近200人在水田裡架起排球網廝殺，除亞軍隊伍膝蓋以上保持乾淨，其他選手個個都成為泥人。這場水田排球賽已持續4年，當地經營民宿的大叔卓銘榜從小到大都是排球校隊，為圓排球夢推動球賽，成為盛事。

彰化縣斗苑休閒農業區發展協會昨在二林鎮于恩果園，舉辦第4屆「阿豆大叔」水田排球賽，現場湧入大批選手，周邊水圳擠滿觀眾，隔圳觀看選手在水田裡廝殺，現場還有主持人播報，不時穿插「工商服務」，推薦當地農特產品，場面熱絡。

這場比賽的推動者是卓銘榜，從小到大讀書都是排球校隊，長大後有個「再參加1場球賽」的願望，他爭取各界補助，斗苑休閒農業區協會為他圓夢舉辦比賽。卓銘榜說，當初想再圓排球夢，想到結合當地特色，在水田裡打排球，務農不僅辛勞，也可以很休閒，水田打球更是樂趣十足。

參賽選手赤腳在水田裡，選手跳躍殺球、救球、擊球，滿身噴濺黑泥，連冠軍中原大學隊都不例外，唯獨亞軍大城排球隊膝蓋以上「比較乾淨」，隊員顏明煌說，在水田打排球很難移動，跑步和跳躍的動作都受限制，要靠打球基本動作，平常有練好，大概都能打到球。

今年水田排球賽報名爆滿，比往年增加4隊，總共16隊、196人報名，採雙淘汰競賽。協會理事長譚國豐說，過去3屆趣味為主，今年高手如雲改為競技賽，半數來自外縣市。