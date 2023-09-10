台中路樹被剃頭 挨批規範不一

台中市路樹修剪規範嚴格，嚴禁斷頭、剃光頭等修剪手法，不過近日南屯親子館外的路樹，遭行刑式「斷頭」修剪，西區大同國小人行道的路樹多棵被「剃光頭」，追查發現分別是環保局、校方雇工修剪。議員批評，路樹各行其是，修剪規範玩假的。副市長黃國榮說，將要求比照建設局修樹規範，違者將研議懲處。

台中市早期路樹修剪粗暴，建設局制定修剪規範後，要求比照辦理，同時派專家監看，才遏阻不當修樹。不過，其他局處修樹仍舊「粗暴」，民間修樹也缺乏相關規範管理。

南屯親子館外的小葉欖仁近日遭「斷頭」，對比周邊茂密的路樹，斷頭樹只剩粗壯支幹，葉子、細枝幹都被砍除，宛如電線桿般突兀。環保局表示，該處由環保局、社會局共同雇工修剪，路樹屬淺根樹種，落果滿地，民眾易滑倒，因此先雇工矮化，近期將移植到文山掩埋場，未來修樹將加強溝通，比照建設局規範。

西區大同國小外的路樹，一排4棵像被「剃光頭」，連枝幹都被剪光。教育局表示，大同國小屢次接獲投訴，人行道路樹生長茂密，阻擋行車視線，加上樹枝脆弱容易斷，影響用路安全，在颱風季預防性修剪。

台灣生態學會理事楊國禎說，樹木被斷頭修剪，降低樹木的碳處理能力，沒葉子無法行光合作用，蒸散能力變差，無法吸收熱能、降低「熱島效應」，樹根無法好好生長，嚴重影響樹木生長，大雨時有倒塌斷枝風險。

議員吳佩芸說，建設局對路樹修剪有相關規範，並嚴格要求廠商，避免發生「斷頭式修剪」，但相關規範卻未擴及其他局處，同樣是修剪路樹，卻無法統一標準，實在很離譜。

議員張彥彤說，市府應統一修剪標準，並非各局處各自為政，造成民眾觀感不佳，並應與地方加強溝通，避免造成外界誤解。