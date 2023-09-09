台灣市博會台中登場 全台41家美食名攤雲集

經濟部2023台灣市博會「好市好食」中區場，今天在台中驛鐵道文化園區登場，精選全台41家傳統市場及夜市攤商美食帶路，其中中秋主題專區有逢甲夜市「激旨焼き鳥」、五股市場「荳牛肉鋪」、台中第三市場「三廣商行」等8攤，吸引民眾到場消費。

經濟部主秘陳怡鈴說，疫情過後，國內消費復甦，國際觀光客回流，許多遊客一下飛機就直奔傳統市場及夜市，經濟部不但要求市場及夜市保持乾淨，也導入美學改造市集攤位，提供更舒適的消費環境。

陳怡鈴指出，這次活動現場除了有傳統市場及夜市展區與政策宣導區外，還有中秋主題PK專區，邀集了從串燒、魚丸、糕餅等中秋必吃，讓民眾一次逛足，吃得滿足，喜愛傳統市場的民眾把握今、明兩天，歡迎帶著一家大小來台中車站逛逛。

「2023台灣市博會-傳市品牌·好市好食」詳細資訊，可上網查詢「台灣市集gogo購」臉書粉絲團。