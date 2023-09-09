睽違10年萬人健走重返南投 逾3萬人漫步花園城市

睽違10年「全國萬人健走大會師」今天在有花園城市之稱的南投市中興新村登場，3萬多人漫步4.2公里，南投縣體育會表示，萬人健走在不同縣市舉辦，經爭取今年重返南投。

國民體育日「全國萬人健走大會師」今天在中興新村大操場登場，由於路線平緩，吸引男女老幼參加，南投縣長許淑華、新北市長侯友宜、南投市長張嘉哲及多名縣議員到場與民眾共襄盛舉，眾人從中興會堂出發，沿環山路至國史館台灣文獻館折返，全程約4.2公里。

許淑華致詞表示，健走能增加心肺耐力、燃脂減重，是民眾喜愛運動之一，縣府積極配合教育部體育署推動運動計畫，她10年前擔任南投市長也曾舉辦萬人健走，10年後在9月9日國民體育日再次回到南投舉辦，吸引各縣市民眾專程參加，歡迎停留過夜感受南投之美。

這場萬人健走由台灣體育總會、南投縣體育會共同主辦，參加者沿途欣賞中興新村的綠意盎然，走完還能摸彩；轄區南投縣警察局中興分局也藉活動進行廉政、交通、犯罪預防宣導，針對警政重點如反賄選、反詐騙、行人路權等辦理有獎徵答，吸引親子參加。