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台中300位超萌小軍人擲手榴彈 全民國防向下扎根

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
「啟動小小軍人體驗營」活動今在豐原區葫蘆墩公園第一區熱鬧登場，300多位穿著三軍軍裝的小小軍人，萌翻全場。圖／立法委員江啟臣提供
「啟動小小軍人體驗營」活動今在豐原區葫蘆墩公園第一區熱鬧登場，300多位穿著三軍軍裝的小小軍人，萌翻全場。圖／立法委員江啟臣提供

「啟動小小軍人體驗營」活動今在台中豐原區葫蘆墩公園第一區熱鬧登場，300多位穿著三軍軍裝的小小軍人「稍息、立正」，跟著國軍充氣娃娃一同進行單兵基本操練，小小軍人活力十足跳健康舞蹈操，萌翻全場。

由台灣新世代關懷協會主辦，立法委員江啟臣服務處、國軍中部人才招募中心、豐原區公所等單位協辦，現場有陸海空三軍種的小小軍裝體驗活動、手榴彈投擲、匍匐前進等闖關活動，加上氣墊城堡，現場小小軍人玩得不亦樂乎。

台灣新世代關懷協會榮譽理事長暨立法委員江啟臣表示，這是他推出孩童體驗營的第三彈，藉由不同的方式展現國軍弟兄另外一面，尤其他是立法院外交國防的委員，對於如何將全民國防的觀念往下扎根，同時達到軍民一家的精神，一直都是他努力的目標。

台灣新世代關懷協會理事長江文國說，過去舉辦的「小小警察營」、「小小消防營」都受到熱烈的迴響，今年再推出「小小軍人營」，民眾詢問度破表，名額加碼再加碼，都不夠。

今天的活動邀請新社中興嶺航特部隊、陸軍裝甲五八六旅、五八砲指部、海軍146艦隊，還有在地的豐原醫院、蕙心中醫、JP fitness等單位共同參與。

江啟臣說，國軍平時身在軍營訓練，民眾少有機會接觸，上個月清泉崗營區開放就吸引上萬人潮，希望透過活動讓民眾有更多機會認識、瞭解國軍，對國軍人才招募都是很好的機會與管道。

「啟動小小軍人體驗營」活動今在豐原區葫蘆墩公園第一區熱鬧登場，300多位穿著三軍軍裝的小小軍人，萌翻全場。圖／立法委員江啟臣提供
「啟動小小軍人體驗營」活動今在豐原區葫蘆墩公園第一區熱鬧登場，300多位穿著三軍軍裝的小小軍人，萌翻全場。圖／立法委員江啟臣提供
「啟動小小軍人體驗營」活動今在豐原區葫蘆墩公園第一區熱鬧登場，300多位穿著三軍軍裝的小小軍人，萌翻全場。圖／立法委員江啟臣提供
「啟動小小軍人體驗營」活動今在豐原區葫蘆墩公園第一區熱鬧登場，300多位穿著三軍軍裝的小小軍人，萌翻全場。圖／立法委員江啟臣提供
300多位兒童換上三軍軍裝，化身小小軍人，萌翻全場。圖／立法委員江啟臣提供
300多位兒童換上三軍軍裝，化身小小軍人，萌翻全場。圖／立法委員江啟臣提供
「啟動小小軍人體驗營」活動今在豐原區葫蘆墩公園第一區熱鬧登場，300多位穿著三軍軍裝的小小軍人，萌翻全場。圖／立法委員江啟臣提供
「啟動小小軍人體驗營」活動今在豐原區葫蘆墩公園第一區熱鬧登場，300多位穿著三軍軍裝的小小軍人，萌翻全場。圖／立法委員江啟臣提供
「啟動小小軍人體驗營」活動今在豐原區葫蘆墩公園第一區熱鬧登場，300多位穿著三軍軍裝的小小軍人，萌翻全場。圖／立法委員江啟臣提供
「啟動小小軍人體驗營」活動今在豐原區葫蘆墩公園第一區熱鬧登場，300多位穿著三軍軍裝的小小軍人，萌翻全場。圖／立法委員江啟臣提供
「啟動小小軍人體驗營」活動今在豐原區葫蘆墩公園第一區熱鬧登場，300多位穿著三軍軍裝的小小軍人，萌翻全場。圖／立法委員江啟臣提供
「啟動小小軍人體驗營」活動今在豐原區葫蘆墩公園第一區熱鬧登場，300多位穿著三軍軍裝的小小軍人，萌翻全場。圖／立法委員江啟臣提供

軍人 國軍 江啟臣

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