台中300位超萌小軍人擲手榴彈 全民國防向下扎根

「啟動小小軍人體驗營」活動今在台中豐原區葫蘆墩公園第一區熱鬧登場，300多位穿著三軍軍裝的小小軍人「稍息、立正」，跟著國軍充氣娃娃一同進行單兵基本操練，小小軍人活力十足跳健康舞蹈操，萌翻全場。

由台灣新世代關懷協會主辦，立法委員江啟臣服務處、國軍中部人才招募中心、豐原區公所等單位協辦，現場有陸海空三軍種的小小軍裝體驗活動、手榴彈投擲、匍匐前進等闖關活動，加上氣墊城堡，現場小小軍人玩得不亦樂乎。

台灣新世代關懷協會榮譽理事長暨立法委員江啟臣表示，這是他推出孩童體驗營的第三彈，藉由不同的方式展現國軍弟兄另外一面，尤其他是立法院外交國防的委員，對於如何將全民國防的觀念往下扎根，同時達到軍民一家的精神，一直都是他努力的目標。

台灣新世代關懷協會理事長江文國說，過去舉辦的「小小警察營」、「小小消防營」都受到熱烈的迴響，今年再推出「小小軍人營」，民眾詢問度破表，名額加碼再加碼，都不夠。

今天的活動邀請新社中興嶺航特部隊、陸軍裝甲五八六旅、五八砲指部、海軍146艦隊，還有在地的豐原醫院、蕙心中醫、JP fitness等單位共同參與。