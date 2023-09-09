彰化再開放8路段騎樓停機車 違停嚴重的彰基周邊未納入

由於機車停車位不足，民眾停到騎樓卻被警察開單，引發民怨，彰化縣政府自6月15日起，開放彰化市6個路段騎樓開放停放機慢車，自即日起，再增加8個路段實施，不過，最近為騎樓停放機車鬧得不可開交的彰化基督教醫院周邊道路，因當地里長堅持彰基應先提供足夠停車位，因此未納入此次開放。

新增開放騎樓停放機慢車的8個路段，分別是自立街（自強南路到忠孝街）、三福街（建國南路到永安街）、長壽街（三民路到中民街）、長發街（長壽街到到中正路1段）、成功路（三民路到華山路）、陳稜路(中正路二段到中山路二段）、民生路（三民路到華山路）、文心街（南平街到大埔路），累計全市有14個路段。其中只有文心街在台一線以東，其餘均在台一線以西。

依彰化市騎樓停放機慢車規定，停放機慢車應留設行人、機車及自行車進出空間。停車方式，若騎樓寬度3.5公尺以上，機慢車應停放以一列為限，車輪邊緣應與建築標齊，若是3公尺以上騎樓，機慢車得以斜向停放，並維持騎樓淨寬1.5公尺以上無障礙通行空間。

不過，在先實施的六個路段，不少住家及商家反映，稱民眾停放騎樓已影響進出。縣府交通處代理處長許俊宏表示，此次開放的路段再增加一項規定，即建物大門前，應留設淨寬1公尺以上的出入通道。

彰化基督教醫院周邊的旭光路及中興路、博愛街等路段，因機車位不足，違停嚴重，遭民眾密集檢舉，造成民怨，縣府評估在此次納入騎樓開放停放機慢車，除了改善停車位不足問題，也避免民眾一再被告發取締。但經市公所邀請當地光南里長蔡耀叁協調，他主張彰基應先提供足夠停車位給患者及醫院人員後，再來談開放騎樓，因此未納入。

許俊宏說，縣府開放騎樓開放停放騎慢車的路段，主要是民眾反應機車停車位不足，又常遭人檢舉違規停車熱點，經縣府評估後，由市公所出面與當地里長、民代協調，才辦理公告，未來是否再擴大路段或其他鄉鎮市，將視民意做出決定。