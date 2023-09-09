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響應國民體育日 中市公有運動場館9月9日免費開放

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
響應9月9日國民體育日，台中市政府今日免費開放公有運動場館供民眾使用。圖／台中市運動局提供
響應9月9日國民體育日，台中市政府今日免費開放公有運動場館供民眾使用。圖／台中市運動局提供

響應9月9日國民體育日，台中市政府今日免費開放公有運動場館供民眾使用，包括國民暨兒童運動中心、港區運動公園、公立游泳池、網球場、棒壘球場等運動設施，各國兒運中心更加碼推出體育日專屬活動與優惠，歡迎民眾多加運用。

運動局長李昱叡表示，市府首創「國民暨兒童運動中心」，兼顧成人與兒童運動需求，已成功啟用長春、大里、潭子3座國兒運中心，以及沙鹿、北屯、西屯3座兒童專屬運動中心，市府也持續完善全市全齡友善運動環境，包括清水、豐原、太平、北屯國兒運中心及烏日全民運動館等5座場館，均已開工建造，打造「酷城市、酷運動」。

運動局指出，市府每年配合國民體育日開放公立運動場館免費使用，民眾不僅可至全市國兒運中心使用優質運動場地、體驗多元運動項目，包括游泳池、體適能中心、羽球場、籃球場、桌球場等，各兒童專屬運動中心也提供設施使用優惠，如沙鹿兒運中心彈跳床設施、西大墩兒運中心兒童足球場、攀岩場、遊戲區等，均可於國民體育日免費使用，歡迎民眾踴躍入場參與運動、享受運動。

運動局表示，國民體育日當天除免費使用場地外，也有多項專屬優惠活動，北屯東峰兒運中心為孩子們規劃免費課程體驗，課程內容包括兒童體適能、兒童芭蕾等。

另外，潭子國兒運中心設置科技體適能檢測站，開放23歲至64歲市民免費檢測，檢測後可洽現場專業教練提供諮詢及建議，同時也為兒童及成人分別開辦豐富的運動課程，包括幼童游泳、iWalk愛健走、伸展瑜珈、雕塑飛輪等，凡9月9日出生、身分證有「9」或身為9月壽星者，當天購買課程、月季卡、票券等，還可享85折起優惠，歡迎民眾踴躍報名參加。

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