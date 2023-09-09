南投鳥嘴潭建築放閃 駕駛睜不開眼

水利署在鳥嘴潭蓋人工湖與管理中心，不過國道六號駕駛反映，東行經過草屯路段有強烈反光，幾乎看不清楚路面，影響行車安全。立委馬文君追查，閃光來自鳥嘴潭人工湖管理中心玻璃帷幕；目前已先以帆布蓋住玻璃帷幕，暫時解決反光情形，後續將找建築師會勘，改貼「霧面貼膜」改善。

家住埔里的周先生說，前幾天從台中市回埔里，開車走國六東向車道，在草屯段眼前突然出現強烈反光，看不見前方道路，他趕緊減速慢行通過，國六車流量大，強烈反光影響視線相當危險，恐釀車禍。

其他駕駛人反映，閃光的光源來自鳥嘴潭人工湖管理中心，因為該建物頂樓採斜面玻璃帷幕設計，原是方便室內採光，但只要出大太陽，陽光照到玻璃帷幕後，常反射到國六。

駕駛不滿質疑，管理中心設計根本有問題，即使戴太陽眼鏡開車，仍被強光照得睜不開眼，對國六行車構成嚴重威脅，如果駕駛人應變稍慢，可能會發生追撞。

立委馬文君接獲陳情，向中區水資局反映。管理中心目前已先用帆布把玻璃帷幕遮住，昨天下午安排建築師會勘。中區水資局表示，建築玻璃折射陽光形成光害，在都會區較為常見，例如大樓玻璃帷幕對周邊形成光害，鳥嘴潭人工湖四周並無其他建築物，對國道交通產生光害，始料未及。

據了解，建築師當初設計時，曾計算過玻璃帷幕的反射率，原以為不會有光害，不過駕駛反映後，管理中心將在玻璃帷幕貼上「霧面貼膜」，同時檢討人工湖區是否有有類似問題，確保國道行車安全。