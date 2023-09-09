台中藍綠爭取腸病毒公費疫苗

國內腸病毒進入流行期，不少家長想替孩子打疫苗，但疫苗貴，加上已預訂一空，有錢也打不到。國民黨立委參選人黃健豪等人昨開記者會，爭取公費腸病毒疫苗。民進黨立委莊競程說，他4月已向衛福部爭取公費疫苗，將持續監督。

不少家長多憂心開學後孩子感染，引發腸病毒71型疫苗搶打潮。有小兒科醫師說，疫苗貨源有限，診所疫苗早就被預訂一空，最快要等到11月，家長詢問電話接到手軟。腸病毒疫苗所費不貲，單劑約4千元，2歲以上幼童得打2劑以上，花費8千至上萬元不等。

國民黨立委參選人羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、林家興昨開記者會，爭取腸病毒公費疫苗公費，降低年輕家庭負擔，確保幼童健康。

黃健豪說，全國已連續3周腸病毒門診人數破萬例，超過半數集中在5歲以下孩童，很多家長跟診所反應，就算自費施打，也打不到疫苗，呼籲政府提供充足的疫苗。

立委參選人廖偉翔說，腸病毒疫苗2劑8000元起跳，對家庭負擔不小，全國5歲以下幼童數81萬人，若公費疫苗施打，約65億支出，將爭取疫苗納入公費補助。

民進黨立委莊競程說，他今年4月在立法院爭取腸病毒公費疫苗，當時衛福部長薛瑞元承諾，將依據「流行趨勢」評估是否開放公費施打，他將持續監督，確保孩童健康。

莊競程強調，全球已知的腸病毒有60多種型別，目前僅高端、安特羅生技2家廠商取得藥證，針對易引發神經系統重症的A71型，接種後仍可能感染其他型別的腸病毒。