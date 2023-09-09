台中地磁停車格感應異常 開單頻出包

台中市設置6500格地磁停車格，可自動記錄停車時間，不過有民眾在西區五權路停車，卻被多算半小時，也有人在南區復興路被提早1小時開單。議員批評，地磁感測錯誤頻傳，要求全面檢測精準度。交通局表示，前後車接連停放、電力不足等，都可能開單異常，將改善地磁檢測精準度；今年1至8月開單530萬張，異常率低於0.01%。

台中市去年7月起，實施停車格地磁開單，可根據停車、取車時間精準計算停車費。有民眾8月11日到西區五權路停車，路邊停車格前車正好離開，他當天下午5點3分停入，結果停車收費單的停車時間卻是16時34分，多收半小時，懷疑地磁感測器出錯。

另有民眾6月在南區復興路停車，明明是下午2點10分停車，開單時間卻是中午12點55分，被提早1個多小時開單收費。車主表示，當時他還在潭子買飲料，卻「被瞬間移動」到南區停車，實在很離譜。

民進黨議員黃守達說，地磁開單不會在收費單上顯示繳費金額，若判讀時間出錯，或是金額差異不大，多數民眾不會注意開單時間出錯，市府運用地磁檢測開單，就要確保精準度，不能誤判超收。國民黨議員楊大鋐說，市府應提升地磁感應的精準度，如果系統異常導致民眾溢繳，也要有退費機制，以免民眾求償無門。

交通局指出，西區五權路案是前、後車接續停放時，銜接時間太短，導致地磁未感測到中斷；南區復興路案是地磁設備電力衰弱，導致判讀時間異常，已完成修復；地磁設備已增設紅外線感測器，感應秒數將從5秒縮短為3秒，降低誤判機率。

交通局表示，地磁異常的原因包含設備干擾、電力衰弱、地磁周邊通訊壅塞等，將加強檢測設備，提高地磁敏感度；今年1至8月地磁開單約530萬張，異常開單率低於0.01%。