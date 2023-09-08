快訊

直播／國際男足積分邀請賽 中華隊全力捍衛主場對抗菲律賓

基泰大直塌陷 營造大老指「基地直接廢了」：未來賠償金10億跑不掉

U18世界盃／中華隊微調打線拚冠軍賽門票 考量腳程+作戰

彰化降雨社頭水淹逾腳踝 田中鎮山路坍方中斷

中央社／ 彰化縣8日電

彰化多處今天下午雨後淹水，社頭鄉廣福村路面水淹逾腳踝；田中鎮中南路往南投縣名間鄉邊坡土石流夾帶倒樹阻斷交通，警方拉封鎖線管制，山腳路四段與五段交界處也積泥水。

低壓帶影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，交通部中央氣象局今天下午發布豪雨特報指出，彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣有局部大雨或豪雨發生機率；經濟部水利署也針對彰化縣員林市、社頭鄉發布淹水一級警戒，南投縣南投市則是淹水二級警戒。

南彰化多地下午強降雨，社頭鄉多處道路淹水，最高達15公分，車輛行經濺起大片水花；彰化縣田中鎮連接南投縣名間鄉的中南路赤水崎路段出現土石流，大量泥水夾帶土石從邊坡滑落路面，彰化縣警察局田中分局派員管制交通並通報公所清除，截至傍晚仍無法通行。

田中鎮公所發布訊息表示，雨勢造成中南路邊坡坍方，赤水崎往南投縣名間鄉封路；山腳路四段與五段交界處、和平路61巷、中南路達德商工前等多處道路積水，請用路人小心慢行並配合警方管制；另外，有居民回報指出，連接彰化二水與南投名間的豐柏路也有崩塌。

因卡努雨災、颱風海葵影響，南投縣信義鄉「投95線」4.3公里處往東埔溫泉區近日只要降雨就坍方，7日午後降雨坍方，今天上午搶通，下午降雨又有泥流阻斷道路，傍晚恢復通行，工程單位採「即坍即清」方式搶修，縣府後續將提報中央從源頭治山根除；居民說，東埔村目前沒下雨，若下雨可能交通又中斷。

淹水 彰化

延伸閱讀

彰縣議員質詢「說好的行政減量呢？」 教育處：下周討論

彰化溪湖鳳凰會館成了移工歡樂城 違建報拆夷為平地

彰化建縣300年 展出老照片及文物看見發展歷史

彰化古蹟日 展八卦山大佛老照片、辦文資輕旅行

相關新聞

影／鳥嘴潭建築「放閃」駕駛人眩暈 水資局急蓋帆布

國道六號許多駕駛人反映，最近從霧峰往埔里端行駛，經過草屯路段，路旁強烈反光，幾乎看不清楚路面，嚴重影響行車安全。立委馬文...

彰化市規畫蓋火葬場 里民抗議讓納骨塔祖先「火燒屁股」

彰化縣沒有火葬場，彰化市長林世賢表達爭取設置的意願，今天首次舉辦「彰化藝術生命園區」概念構想說明會，建築師規畫交通路線不...

腸病毒疫苗爆搶打潮 台中市府籲中央納入公費疫苗評估

國內腸病毒正處流行期，疫苗掀搶打潮。台中市府剛剛公布，將針對低收、中低收3歲以下幼兒腸病毒疫苗接種，依當年度財政情形納入...

清水高南里遭倒廢水汙染水源 民代爭取2千萬元建自來水延管

台中市清水區高南里地區去年遭傾倒廢土、廢水，造成農地嚴重汙染，該處居民多使用地下水，擔憂用水安全。立法院副院長蔡其昌今會...

彰縣議員質詢「說好的行政減量呢？」 教育處：下周討論

彰化縣從本（112）學年首次辦理縣立學校校務評鑑，希望提升教育競爭力與教師水準，彰化縣議會今天臨時會，彰化縣議員楊子賢質...

彰化溪湖鳳凰會館成了移工歡樂城 違建報拆夷為平地

彰化縣溪湖鎮的鳳凰會館是當地移工經常聚集飲酒歡唱之處，但因妨害附近居民安寧，經常被檢舉，彰化縣溪湖警分局日前密集臨檢，並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦