彰化降雨社頭水淹逾腳踝 田中鎮山路坍方中斷

南彰化多處今天下午雨後淹水，社頭鄉廣福村路面水淹逾腳踝；田中鎮中南路往南投縣名間鄉邊坡土石流夾帶倒樹阻斷交通，警方拉封鎖線管制，山腳路四段與五段交界處也積泥水。

低壓帶影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，交通部中央氣象局今天下午發布豪雨特報指出，彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣有局部大雨或豪雨發生機率；經濟部水利署也針對彰化縣員林市、社頭鄉發布淹水一級警戒，南投縣南投市則是淹水二級警戒。

南彰化多地下午強降雨，社頭鄉多處道路淹水，最高達15公分，車輛行經濺起大片水花；彰化縣田中鎮連接南投縣名間鄉的中南路赤水崎路段出現土石流，大量泥水夾帶土石從邊坡滑落路面，彰化縣警察局田中分局派員管制交通並通報公所清除，截至傍晚仍無法通行。

田中鎮公所發布訊息表示，雨勢造成中南路邊坡坍方，赤水崎往南投縣名間鄉封路；山腳路四段與五段交界處、和平路61巷、中南路達德商工前等多處道路積水，請用路人小心慢行並配合警方管制；另外，有居民回報指出，連接彰化二水與南投名間的豐柏路也有崩塌。

因卡努雨災、颱風海葵影響，南投縣信義鄉「投95線」4.3公里處往東埔溫泉區近日只要降雨就坍方，7日午後降雨坍方，今天上午搶通，下午降雨又有泥流阻斷道路，傍晚恢復通行，工程單位採「即坍即清」方式搶修，縣府後續將提報中央從源頭治山根除；居民說，東埔村目前沒下雨，若下雨可能交通又中斷。