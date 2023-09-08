清水高南里遭倒廢水汙染水源 民代爭取2千萬元建自來水延管

台中市清水區高南里地區去年遭傾倒廢土、廢水，造成農地嚴重汙染，該處居民多使用地下水，擔憂用水安全。立法院副院長蔡其昌今會勘，爭取經濟部水利署補助高南里自來水延管工程，總經費2185萬元，力拚明年9月完工通水，約76戶受惠。

今天上午，立法院副院長蔡其昌邀集經濟部水利署副署長黃宏莆、台灣自來水公司第四區管理處處長王亮中、台中市議員王立任、高南里長楊忠銘等人前往會勘。

去年，高南里的農地遭廢土、廢水汙染，當地住戶多使用地下水生活，擔憂用水安全。

蔡其昌表示，海線地區相對偏遠，自來水普及率低，自來水延管工程是他擔任立委以來最關心的議題，因此爭取中央補助自來水延管工程經費，挖補路面的修補費用由市政府補助，希望讓高南里的鄉親有安全、健康的自來水可以使用。

同時他也呼籲，鄉親協助告知鄰居，若還有想申請自來水的用戶，趁此次工程一併提出申請，讓更多戶數受益，節省施工費用。

經濟部水利署副署長黃宏莆指出，清水區高南里高美路477號等延管工程總工程經費760萬元，以及清水區高南里(第4鄰、11鄰及12鄰)等延管工程，總工程經費1425萬元，總戶數76戶，預計於明年9月底前完工通水。