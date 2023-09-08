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彰縣議員質詢「說好的行政減量呢？」 教育處：下周討論

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣從本（112）學年首次辦理縣立學校校務評鑑，彰化縣議會今天臨時會，彰化縣議員楊子賢質詢縣府教育處未落實行政減量。圖／翻攝彰化縣議會直播
彰化縣從本（112）學年首次辦理縣立學校校務評鑑，彰化縣議會今天臨時會，彰化縣議員楊子賢質詢縣府教育處未落實行政減量。圖／翻攝彰化縣議會直播

彰化縣從本（112）學年首次辦理縣立學校校務評鑑，希望提升教育競爭力與教師水準，彰化縣議會今天臨時會，彰化縣議員楊子賢質詢縣府教育處未落實行政減量，彰化縣府教育處長蔡金田指出，正在編列「行政減課」的預算計畫，下周會召開會議討論。

楊子賢說，台北、新北、台中、雲林、高雄都辦過校務評鑑，基於行政減量都停辦，王惠美縣長在剩餘三年任期推動全面「校務評鑑」，且教育處在今年8月才向縣內國中小發布公文，9月就要開始執行。

楊子賢也說，近年各界都訴求「行政減量」，把老師還給學生，王縣長在競選連任時也簽署同意全教總落實行政減量的訴求，現在卻在沒有具體配套下，就要縣內國中小配合辦理，讓行政業務量雪上加霜。

楊子賢，若縣府執意辦理校務評鑑，身為民意代表會進一步監督簡化行政，目前公佈的評鑑項目缺乏範例格式，讓校方無所適從，諸如「親師互動相關資料」，難道教師要將與家長的通訊軟體對話也要下載再上傳嗎？教育處應該更審慎的評鑑項目的意義與內容。

蔡金田回應，校務評鑑是彰化首次實施，基層教育同仁壓力他感受得到，但他重申相關指標內容都是一般學校都該做的，至於親師紀錄等因牽涉隱私不能上傳。

楊子賢說，彰化縣府處預期要編列2500萬預算投入教師「行政減課」，這筆錢是最實際幫忙到行政人員，要求教育處盡快在10月底定期會提出。

蔡金田表示，針對國民中小學教師每周減授課節數和兼職行政減授課部分，下周會召集相關人員和團體討論，等正式會議會提請縣長裁示。

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