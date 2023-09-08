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彰化溪湖鳳凰會館成了移工歡樂城 違建報拆夷為平地

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
溪湖鎮的鳳凰會館是當地移工經常聚集飲酒歡唱之處，但因妨害居民安寧，又是違建，縣府已強制拆除。圖／警方提供
溪湖鎮的鳳凰會館是當地移工經常聚集飲酒歡唱之處，但因妨害居民安寧，又是違建，縣府已強制拆除。圖／警方提供

彰化縣溪湖鎮的鳳凰會館是當地移工經常聚集飲酒歡唱之處，但因妨害附近居民安寧，經常被檢舉，彰化縣溪湖警分局日前密集臨檢，並會同縣府相關單位聯合稽查，報請縣府執行強制拆除，最近已將這座移工歡樂城拆除夷為平地。

鳳凰會館是位於溪湖鎮大發段769地號鐵皮屋，是附近移工著名的休閒場所，由於位在鄉間小徑，地點偏僻，平時不易察覺，但每逢周五至周日晚間就人聲鼎沸，外籍移工聚集在內喧嘩吵鬧，影響住戶安寧，因此屢遭檢舉。

鳳凰會館是縣警局列管的治安場所，溪湖分局日前規劃警力密集臨檢，發現該處商業登記項目、消防安全設備及搭建的鐵皮屋有違規之虞，即聯合縣政府相關單位辦理聯合稽查，最近已報請縣政府執行強制拆除完畢。

溪湖警分局表示，縣長王惠美曾於縣政府治安會報指示相關局處，對於警察局通報列管的治安顧慮場所，應優先處理、儘速完成查報流程，認定為違章建築，應予以拆除。縣府及警方絕對祭出鐵腕拆除，就是要對不法業者宣戰，不留任何餘地，絕無模糊空間，也鼓勵民眾若知悉有違法情事或重大犯罪時，應立即通報警方查處，避免淪為犯罪溫床。

溪湖鎮的鳳凰會館是當地移工經常聚集飲酒歡唱之處，但因妨害附近居民安寧，經常被檢舉。圖／警方提供
溪湖鎮的鳳凰會館是當地移工經常聚集飲酒歡唱之處，但因妨害附近居民安寧，經常被檢舉。圖／警方提供
溪湖鎮的鳳凰會館是當地移工經常聚集飲酒歡唱之處，但因妨害居民安寧，又是違建，縣府已強制拆除。圖／警方提供
溪湖鎮的鳳凰會館是當地移工經常聚集飲酒歡唱之處，但因妨害居民安寧，又是違建，縣府已強制拆除。圖／警方提供
溪湖鎮的鳳凰會館是當地移工經常聚集飲酒歡唱之處，但因妨害居民安寧，又是違建，縣府已強制拆除，夷為平地。圖／警方提供
溪湖鎮的鳳凰會館是當地移工經常聚集飲酒歡唱之處，但因妨害居民安寧，又是違建，縣府已強制拆除，夷為平地。圖／警方提供

移工 臨檢 彰化 違建

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