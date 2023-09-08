台中大里東勢尾活動中心面臨拆屋還地窘境 市府說話了

台中市大里區大明里東勢尾活動中心因涉占用民地，面臨拆屋還地窘境，預計明年初拆除。台中市議員李天生呼籲，市府盡速覓新地闢建活動中心。市府回應，除宣導民眾優先使用鄰近里活動中心，若大里區公所經評估使用空間不足，可提報至室市研議。

東勢尾活動中心涉占用私有地，地主盼拆屋還地，多次向大里區公所催討與協調，協議使用到年底，明年初拆除。但由於活動中心建物老舊且超過使用年限，經專家評估無法再安全維修，加上面積60坪，不符合政府興建活動中心規定，無法原地重建，未來將綠美化，提供鄉親休憩使用。

東勢尾社區發展協會總幹事朱惠禎說，東勢尾活動中心是當地重要的集會場所，協會開設書法班、歌唱班等都在此上課。建物完好，至今沒有漏水、破損，若拆屋收回，協會可能就沒有合適場地使用了。

李天生提醒，公所長期在活動中心內設置投開票所，未來拆除後將另找地點設置投開票所，希望鄰長協助宣導，避免造成鄉親困擾。同時要求妥善安排社區發展協會各項研習課程上課地點，盡速找尋適地點興建新活動中心，只是目前寸土寸金，預期要朝向聯合活動中心方式努力。

台中市民政局說，市府為滿足地方活動空間需求及提升公產使用效能，將請區公所及里辦公處協助宣導民眾優先使用鄰近的永隆里活動中心及祥興里活動中心；按台中市里活動中心興改建原則，以土地無償取得及多里聯合使用為前提，並設有正面優先設置及反面排除興建原則，如大里區公所經評估使用空間確有不足，可依該原則提報計畫至市府進一步研議。