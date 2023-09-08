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彰化建縣300年 展出老照片及文物看見發展歷史

中央社／ 彰化縣8日電

今年是彰化建縣300週年，縣府規劃「彰邑古城」影像文物展，在八卦山大佛禪閣藝廊展出彰化古城、八卦山大佛、各鄉鎮市街生活、牌樓等老照片及文物，讓民眾看見彰化發展歷史。

彰化縣文化局辦理古蹟日系列活動，「彰邑古城」影像文物展即日起在八卦山大佛禪閣藝廊展出，縣府今天對外宣傳，彰化縣長王惠美出席致詞表示，八卦山大佛1961年落成，高約23公尺，曾有亞洲第一大佛稱號，是彰化重要地標，這次展出八卦山大佛各時期、彰化古城、市街生活相關文物與照片，盼民眾更認識彰化。

王惠美表示，彰化1723年建縣，過去設有東、西、南、北城門，日治時期全部拆除，從老照片可看見過去都市發展痕跡，配合建縣300年活動，展期至10月1日；另外，彰化古蹟日開幕式16日在大佛前廣場舉行，有大佛寫生賽、手作體驗、文史講堂等，活動至10月29日。

彰化縣文化局表示，展出內容以民國50年左右彰化市電信局興建工程挖出早期戰爭使用刀劍、槍枝等文物最特別；另外，以國定古蹟彰化孔子廟磚砌、縣定古蹟彰化慶安宮斑駁石板所拓印的古城印記，是結合文化資產與美術創作的裝置藝術作品，別具歷史意義。

文化局指出，八卦山又名定軍山，山上曾有一座定軍寨作為防禦設施，1895年八卦山經歷乙未戰爭後日本政府在八卦山設立紀念碑記載北白川宮能久親王事蹟，戰後拆除紀念碑，民間發起在八卦山建一尊大佛，成為彰化重要地標，透過老照片可清楚看見歷史。

八卦山大佛 文物

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