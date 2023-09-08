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響應環保 中市明年起不寄送機車定檢明信片 改手機簡訊通知

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市環保局自明年1月1日起，將全面停止寄發傳統機車排氣定檢明信片，改以手機E化簡訊通知。圖／台中市環保局提供
台中市環保局自明年1月1日起，將全面停止寄發傳統機車排氣定檢明信片，改以手機E化簡訊通知。圖／台中市環保局提供

台中市目前機車設籍數為182萬輛，其中每年應定檢機車約123萬餘輛，為響應環保，落實無紙化政策，環保局自明年1月1日起，將全面停止寄發傳統定檢明信片，改以手機E化簡訊通知。環保局提醒，請尚未登錄的機車車主盡速加入機車排氣定檢E化簡訊通知服務，避免錯過接收定檢通知資訊。

環保局表示，經統計每年約需寄發超過120萬張機車排氣定檢明信片，但平均仍有約2萬張定檢明信片因查無地址、門牌號碼改編或車主遷移不明等因素，遭郵務單位退件，增加無謂行政公帑支出；另也時常接獲民眾反映，無法在每年車輛應定檢期間接收定檢明信片通知，致機車逾期未定檢，遭受行政處分。

環保局去年推動機車排氣定檢E化通知簡訊服務，提供民眾登錄應定檢機車車號與手機號碼，未來將主動於該車應定檢月份發送定檢簡訊通知，暢通應定檢機車車主接收排氣定檢通知的管道，除可減少紙張浪費，也能節省公部門每月印製、寄發定檢明信片的龐大行政公帑支出，同時減輕郵差繁重勞務，降低郵務車執勤排碳量，便捷又環保。

環保局盼能以E化定檢簡訊取代紙本明信片，及早達成淨零減碳效益，鼓勵民眾踴躍加入使用機車排氣定檢無紙化服務的行列，不再錯過車輛定檢訊息，避免因疏忽定檢而遭受到行政處分。

環保局提醒，出廠滿5年以上的機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度排氣定檢。若機車逾期未定檢，將依空汙法開罰500元；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將開罰3000元，後續經環保局再通知限期完成定檢而仍未改善完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。

車主 門牌 郵差

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