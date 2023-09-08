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彰化古蹟日 展八卦山大佛老照片、辦文資輕旅行

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
今年適逢彰化建縣300年，彰化縣文化局策畫「彰邑古城」影像文物展。記者林敬家／攝影
今年適逢彰化建縣300年，彰化縣文化局策畫「彰邑古城」影像文物展。記者林敬家／攝影

今年適逢彰化建縣300年，彰化縣文化局策畫「彰邑古城」影像文物展，在歷史建築八卦山大佛2樓的禪閣藝廊展出，彰化縣最重要的精神地標「八卦山大佛」今年修復完成，這次展出也提供大佛各時期的老照片。

彰化縣府今天舉辦影像文物展活動推廣，彰化縣長王惠美說，彰化建縣300年，縣府規畫系列活動，且策畫「彰邑古城」影像文物展，八卦山大佛為台灣歷史建築百景之一，1961年竣工落成，總體高約23公尺，非常雄偉，曾有亞洲第一大佛稱號，這次展出八卦山大佛的老照片，從興建到完成，內容包括有彰化歷史長河大事記、彰化古城、各鄉鎮市街生活、八卦山大佛、牌樓老照片、彰化古城相關文物、地圖、八卦山大佛相關紀念品文物等。

彰化建縣300年系列活動，展覽從即日起至10月1日，另外彰化古蹟日活動開幕式於9月16日在八卦山大佛前廣場舉行，有八卦山大佛寫生比賽，也有文資小學堂手作體驗課程5場、文資輕旅行8條路線、彰邑文史講堂4場，古蹟日活動持續至10月29日。

彰化八卦山大佛風景協會董事長張世良表示，縣府團隊很用心在今年5月26日佛誔日，協助將八卦山大佛修復完成，讓彰化再次佛光普照，大佛繼續庇佑彰化，有風無颱，有雨無災。

文化局表示，本次展出內容中，以民國50餘年左右，彰化市電信局興建工程，在工地挖掘出早期抗戰使用之刀劍及槍枝文物最為特別，此外，以國定古蹟彰化孔子廟磚砌及縣定古蹟彰化慶安宮斑駁石板，所拓印的古城印記，是結合文化資產與美術創作的裝置藝術作品。

今年適逢彰化建縣300年，彰化縣文化局策畫「彰邑古城」影像文物展。記者林敬家／攝影
今年適逢彰化建縣300年，彰化縣文化局策畫「彰邑古城」影像文物展。記者林敬家／攝影
今年適逢彰化建縣300年，彰化縣文化局策畫「彰邑古城」影像文物展。記者林敬家／攝影
今年適逢彰化建縣300年，彰化縣文化局策畫「彰邑古城」影像文物展。記者林敬家／攝影

八卦山大佛 文物

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