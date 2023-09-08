他幼年家貧無鞋穿 發願助人40年捐出上億元

彰化縣二林天人宮住持胡建雄從小家境貧困，睡在牛棚為人看牛，連一雙布鞋都沒有，長大後發願助貧，他40年前建廟天人宮，主祀濟公師父，開始將民眾奉獻的香油錢，轉贊助教育、軍、政、警與社福單位，多年來捐出上億元善款，今天他捐贈100萬元扶幼基金與超過90萬元的普渡供品給雲林家扶中心，希望讓弱勢學童求學無憂。

胡建雄今與天人宮主委葉志霖及廟務代表帶著一百萬元捐款，在雲林縣長張麗善、縣府社會處長林文志、雲林家扶主委陳燦勲等人見證下，將一百萬元及價值90萬元的普渡供品捐給雲林家扶中心，做為扶幼基金，家扶中心扶助的孩子也特別畫了一幅畫回贈。

家扶中心主任廖志文表示，胡建雄今年70歲，自幼家貧，小時幫人看牛睡牛棚、吃番薯簽過日子，到國小畢業典禮才第一次穿上布鞋，他多年來將民眾對濟公師父奉獻的香油錢，轉贊助在教育、軍、政、警與社福單位，更將捐贈範圍從彰化擴及雲林。

胡建雄說，他小時家貧，連喝一口水都要非常珍惜，讓他發願助人，從天人宮建廟開始，他就將廟裡的香油錢捐贈社會福利使用，40年來捐款上億元，他看到雲林家扶中心照顧弱勢家庭，讓孩子能安心就學，光高中職與大專生的助學金一學期就發出5百多萬元，希望讓雲林家扶有足夠的支援服務需要的家庭與孩子，8年前開始捐款支持家扶中心，累計捐出700萬元，他承諾會持續捐款，讓弱勢都能獲得幫助。