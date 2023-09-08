影／鳥嘴潭建築「放閃」駕駛人眩暈 水資局急蓋帆布

國道六號許多駕駛人反映，最近從霧峰往埔里端行駛，經過草屯路段，路旁強烈反光，幾乎看不清楚路面，嚴重影響行車安全。立委馬文君追查，發現是鳥嘴潭人工湖管理中心玻璃帷幕造成，管理中心先以帆布蓋住玻璃帷幕避免反光，將找由建築師會勘，應採「霧面貼膜」方式改善。

埔里鎮周先生表示，前兩天從台中市回埔里，但國六東向車道行駛幾公里，眼前突然出現強烈反光，讓他看不見道路，趕緊減速慢行通過。他說，國道六號車流量大，強烈反光影響駕駛人視線相當危險。

也有其他駕駛人反映，閃光的光源應是鳥嘴潭人工湖管理中心發出，經探查管理中心頂樓採斜面玻璃帷幕設計，原是方便採光，但只要出大太陽，陽光就容易反射到國道六號。

另名駕駛相當不滿，質疑管理中心設計有問題，他戴著太陽眼鏡開車，仍被強光照的快睜不開眼，對於國六行車構成嚴重威脅，如果駕駛人應變稍慢，可能就會發生追撞。

立委馬文君接到民眾陳情，趕緊向水資局反映，管理中心昨天下午先用帆布將這片玻璃帷幕遮住，今天下午將由建築師到場會勘。

建築玻璃折射陽光形成光害，在都會區較為常見，因為建築彼此距離近，如大樓建築採玻璃帷幕，會對周邊住戶、大樓形成光害，鳥嘴潭人工湖四周並無其他建築物，會出現光害，中區水資局也始料未及。